Botellas, restos de comida y hasta pañales usados: playa Agua Dulce termina llena de basura tras visita de veraneantes [VIDEO]

Este es el panorama en la playa Agua Dulce. | Fuente: RPP

Botellas, bolsas, papeles, restos de comida y hasta pañales usados. Este es el panorama que encontró esta mañana un equipo de RPP durante un recorrido por la playa Agua Dulce, en Chorrillos.

Así de cochino termina el popular balneario limeño, tras la visita de veraneantes; una situación que genera molestia y lógica indignación entre vecinos y autoridades del distrito.

Nuestra reportera encontró basura semienterrada en la arena, pero también cúmulos de desperdicios en el ingreso a la playa. Esto atrae a gaviotas y a otras aves marinas, que consumen los restos de comida dejados por los irresponsables visitantes.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

90 toneladas de basura

En un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, dio cuenta de las labores de limpieza de la playa Agua Dulce, realizadas el pasado lunes, 26 de enero.

El burgomaestre cuestionó la actitud de los malos veraneantes, al indicar que desde el 1 de enero el personal de limpieza del municipio ha recogido casi 90 toneladas de desperdicios de la playa.

“Si no accionamos con personal de limpieza pública, esta playa seguiría siendo un chiquero. (...) Es la realidad que tenemos”, manifestó.

“En vez de ir descendiendo las cantidades (de basura), hasta el momento tenemos, del 1 de enero a la fecha, casi 90 toneladas recogidas en menos de un mes. Es una falta de criterio y educación”, cuestionó.

Según el alcalde, el 90 % de los visitantes de Agua Dulce proviene de otros distritos, lo que -en su opinión- explicaría la falta de cariño y respeto por este balneario.

