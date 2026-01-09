Alertan sobre incremento del consumo de alcohol entre mujeres adolescentes

El Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (Cedro) alertó sobre el consumo de alcohol entre mujeres adolescentes que está aumentando en el país y ya supera al de sus pares varones.

La institución agregó que se trata de “un fenómeno que rompe tendencias históricas y plantea un desafío urgente para la salud pública”.

La prevalencia anual de consumo de alcohol en mujeres escolares alcanza el 27.7 %, mientras que en varones llega al 20.6 %, detalla el Estudio Nacional en Población Escolar 2024 elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de (Devida). En Lima Metropolitana, la brecha se amplía: 32 % de las adolescentes declara haber bebido en los últimos 12 meses, frente al 23,1% de los estudiantes hombres.

Para el especialista Milton Rojas, psicólogo de Cedro, este incremento constituye una alerta de gran magnitud.

“Estamos ante un fenómeno que debe ser atendido con carácter prioritario. Las adolescentes no solo están consumiendo más, sino que enfrentan mayores riesgos fisiológicos asociados al alcohol y están iniciando el consumo a edades cada vez más tempranas”, señaló.

El estudio confirma que la edad promedio de inicio es de 13.2 años, etapa en la que el cerebro se encuentra en pleno proceso de maduración. La interferencia del alcohol durante este periodo afecta funciones clave como el autocontrol, la memoria y la toma de decisiones, aumentando la probabilidad de desarrollar dependencia en etapas posteriores.

Otro de los hallazgos preocupantes es la facilidad con la que los adolescentes acceden al alcohol. Según la investigación de Devida, el 42 % lo adquiere en bodegas y tiendas, y seis de cada diez menores asegura haber comprado por encargo de un adulto, una práctica que permanece normalizada en muchos hogares.

A ello se suma la fuerte presencia de publicidad y estrategias de marketing dirigidas a públicos jóvenes, que contribuyen a la normalización del consumo, incluso entre menores de edad.

Ante este escenario, Cedro hace un llamado a las autoridades locales y nacionales a intensificar la fiscalización, garantizar la prohibición de venta a menores y revisar la regulación de la publicidad de bebidas alcohólicas.