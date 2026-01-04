Últimas Noticias
Desconocidos dejan una granada frente a la vivienda del alcalde de Carabayllo

Carabayllo: Desconocidos dejan granada frente a la vivienda del alcalde del distrito
Carabayllo: Desconocidos dejan granada frente a la vivienda del alcalde del distrito | Fuente: Difusión
por Pedro Luis Ramos Martinez

Se trata del quinto intento de intimidación que ha sufrido Pablo Mendoza. El burgomaestre pide protección policial ante esta situación que afronta.

Lima
Unos desconocidos, a bordo de una moto, dejaron la noche del sábado una granada frente a la vivienda del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. Este hecho se da pese a que la vivienda de la autoridad edil está muy cerca de la Comisaría del Progreso.

Personal de Udex acudió hasta el inmueble tras ser llamados por el personal de Serenazgo del distrito. Ellos se llevaron el artefacto que no detonó porque mantenía su seguro puesto. 

Se trata del quinto caso de intimidación contra Pablo Mendoza, quien contó a los medios de comunicación que no estaba en su vivienda cuando los sujetos dejaron la granada y que cuando regresó a su casa ya el artefacto había sido retirado de la zona. Sin embargo, solicitó
al Poder Ejecutivo volver a brindarle seguridad policial a todos los alcaldes distritales.

"Voy a tratar de hablar con el ministro (del Interior) o el Presidente, con quien tenga que tomar alguna decisión. Se debe de reestructurar, porque las autoridades, los alcaldes, yo recuerdo que siempre han tenido protección policial, ¿no? Y no tenemos esa protección. Entonces, yo creo que se debería replantear el Gobierno proteger a las autoridades, estamos abandonados", expresó.

El alcalde de Carabayllo indicó que estos actos intimidatorios vienen desde el año pasado. La Policía inició las investigaciones para conocer el origen de estos sucesos contra la autoridad edil. 

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Carabayllo Policía Nacional Delincuencia

