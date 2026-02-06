Puente Piedra: detienen a dos hombres con 11 kilos de marihuana tras bajar de bus interprovincial

A la altura del puente Zapallal, en el distrito de Puente Piedra -en el norte de Lima-; la Policía Nacional ha detenido a dos hombres que bajaron de un bus interprovincial trasladando 11 kilos de marihuana.

Estas personas llegaban de la selva de nuestro país y movilizaban la droga dentro de una maleta de viaje.

Al respecto, el coronel Leonardo Hidalgo Ríos, jefe de la División de Orden Público y Seguridad en Lima Norte II, señaló que estos 11 kilos de marihuana podrían alcanzar un valor de más de 100 mil soles en la capital.

“El ingreso de este tipo de droga a la ciudad de Lima por intermedio del transporte interprovincial de pasajeros, en un bus. En el cruce del puente Zapallal, que conecta con Ventanilla, han bajado dos personas con sus equipajes. Es donde ahí, en base a la información ya obtenida por Inteligencia, personal operativo de ese sector interviene al registrar el vehículo y encuentran el paquete de droga de 11 kilos de marihuana. Es una gran cantidad y sobrepasa los 100 mil soles.

No se descarta que integren a una organización criminal

Los detenidos por trasladar esta droga fueron identificados como los ciudadanos peruanos Bryan Ludeña y Ronald Ronquillo, quienes, además, intentaron resistirse a la intervención policial. Incluso uno de ellos lanzó su celular contra el piso.

Ambos serán denunciados por el delito de tráfico ilícito de drogas y, según la investigación de la Policía, no se descarta que integren una organización criminal dedicada a estas actividades ilícitas.