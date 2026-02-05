Red criminal de ‘El Monstruo’ amasó ilícitamente una fortuna estimada en S/ 5 millones, según la Fiscalía

La Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva para ‘El Monstruo’. | Fuente: RPP

El Ministerio Público aseguró que la red criminal de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, amasó ilícitamente una fortuna estimada en cinco millones de soles.

Así lo indicó el fiscal adjunto provincial Leonardo Claudio Guffanti Parra, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada; durante la audiencia de pedido de prisión preventiva contra el cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

“La Unidad de Inteligencia Financiera reporta las operaciones financieras identificadas de los investigados en el marco temporal del año 2024 a abril del 2025, quienes en ese periodo de tiempo habrían recepcionado y transferido ingente suma de dinero, en total cinco millones de soles”, indicó el magistrado durante la audiencia.

El Poder Judicial realizó el miércoles, 4 de febrero, la audiencia de pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de pertenencia a organización criminal.

En la diligencia, estuvo presente el propio Moreno Hernández, quien vestía short y camiseta naranjas. La sesión se suspendió al promediar la 1:30 p.m. del martes, para continuar este miércoles.



“Maniobra dilatoria”

Cabe mencionar que, durante la sesión, el fiscal Guffanti Parra cuestionó la actuación de tres abogados que integran la defensa ‘El Monstruo’, al advertir que no contaban con un único domicilio procesal, situación que podría constituir una “maniobra dilatoria”.

En atención a la demanda, el juez del caso dispuso una pausa para que la defensa legal de Moreno Hernández regularice la información correspondiente, tras lo cual se reanudó la diligencia, reportó la agencia Andina.

Como se recuerda, el Ministerio Público ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández, investigado por los presuntos delitos de organización criminal, extorsión y sicariato.

‘El Monstruo’ participó en la audiencia desde la Base Naval del Callao, donde fue recluido tras su extradición desde Paraguay.

