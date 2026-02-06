Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Capturan a presuntos robacasas tras intensa persecución por las calles de San Borja [VIDEO]

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Los sospechosos fueron detectados por las cámaras de seguridad del distrito, tras lo cual se desplegó un operativo de captura. Tras varios minutos de persecución, los delincuentes fueron intervenidos y puestos a disposición de la PNP.

Lima
00:00 · 01:21
Las cámaras de seguridad de San Borja captaron la persecución y captura de los sospechosos.
Las cámaras de seguridad de San Borja captaron la persecución y captura de los sospechosos. | Fuente: Municipalidad de San Borja

Agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo de San Borja capturaron a tres presuntos robacasas, tras una intensa persecución por las calles del distrito.

Todo comenzó en el jirón Jorge Aprile, donde las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos en actitud sospechosa. 

Los hombres llegaron a la puerta de una casa e intentaron violentar las cerraduras. Al no poder hacerlo, se dirigieron a otra vivienda, con el mismo objetivo.

Ante esta situación, El Serenazgo de San Borja inició un operativo de captura, desplegando unidades al lugar. Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon corriendo hasta un automóvil, donde los esperaba un tercer cómplice.

Persecución por las calles de San Borja

Los presuntos robacasas escaparon, desplazándose por diversas calles de San Borja, en un intento de despistar a sus perseguidores. No obstante, todos sus movimientos eran seguidos por las cámaras de seguridad del distrito.

La persecución culminó en la avenida Canadá, donde los tres sospechosos fueron interceptados y retenidos por agentes del Serenazgo, tras lo cual fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

Al cierre de este informe, los bandidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Borja, que quedó a cargo de las investigaciones.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis
Te recomendamos
Informes RPP

Tambores de guerra en Medio Oriente: El mundo en vilo ante la advertencia de Trump a Irán

La tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado a niveles críticos tras el envío de una flota militar y las amenazas del presidente Donald Trump de actuar “con rapidez y violencia” si Teherán no acepta un acuerdo que limite estrictamente su programa nuclear. El conflicto actual entre Irán y Estados Unidos tiene raíces que se hunden en décadas de desconfianza mutua, como señala el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
San Borja Policía Nacional Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA