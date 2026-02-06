Capturan a presuntos robacasas tras intensa persecución por las calles de San Borja [VIDEO]

Las cámaras de seguridad de San Borja captaron la persecución y captura de los sospechosos. | Fuente: Municipalidad de San Borja

Agentes de la Policía Nacional y personal del Serenazgo de San Borja capturaron a tres presuntos robacasas, tras una intensa persecución por las calles del distrito.

Todo comenzó en el jirón Jorge Aprile, donde las cámaras de seguridad captaron a dos sujetos en actitud sospechosa.

Los hombres llegaron a la puerta de una casa e intentaron violentar las cerraduras. Al no poder hacerlo, se dirigieron a otra vivienda, con el mismo objetivo.

Ante esta situación, El Serenazgo de San Borja inició un operativo de captura, desplegando unidades al lugar. Al verse descubiertos, los sospechosos escaparon corriendo hasta un automóvil, donde los esperaba un tercer cómplice.



Persecución por las calles de San Borja

Los presuntos robacasas escaparon, desplazándose por diversas calles de San Borja, en un intento de despistar a sus perseguidores. No obstante, todos sus movimientos eran seguidos por las cámaras de seguridad del distrito.

La persecución culminó en la avenida Canadá, donde los tres sospechosos fueron interceptados y retenidos por agentes del Serenazgo, tras lo cual fueron puestos a disposición de la Policía Nacional.

Al cierre de este informe, los bandidos fueron trasladados a la Comisaría PNP de San Borja, que quedó a cargo de las investigaciones.



