PNP capturó a alias ‘JJ’, sindicado brazo armado de ‘Los Pulpos’, cuando pretendía fugar a Chile

por Fernando Chuquillanqui

Se trata de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), que anoche abordó un avión con destino a Chile. Al tener requisitoria vigente, el sujeto fue impedido de ingresar al vecino país y fue traído de vuelta al Perú.

| Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron a Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’, sindicado brazo armado de la peligrosa organización criminal ‘Los Pulpos’.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, el sospechoso abordó anoche un avión con destino a Chile, tras lo cual las autoridades nacionales notificaron a sus pares del vecino país, para advertir esta situación.

Inmediatamente, la Jefatura Nacional de Chile intervino a alias ‘JJ’ bajando del avión y se coordinó con la Policía peruana para coordinar su regreso a Lima, que se concretó en horas de la madrugada.

Al cierre de este informe, Nureña Rojas permanece en la Dirección de Aviación Policial, a la espera de que sea trasladado a Trujillo, donde tiene que afrontar el proceso abierto en su contra.

‘JJ’, sindicado brazo armado de ‘Los Pulpos’

Según la Policía Nacional, alias ‘JJ’ habría sido el encargado de colocar explosivos que se detonaban a través de celulares. Además, no se descarta que haya sido quien puso el explosivo contra el bus de la orquesta de cumbia Armonía 10, en Trujillo, en enero pasado.

En las próximas horas, el sujeto llegará a Trujillo y, luego, será llevado a la Dirincri de San Andrés, según las fuentes consultadas.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de alias ‘JJ’, “quien hace unas horas fue impedido de ingresar a territorio chileno al representar un peligro por contar con detención preliminar en el Perú”.

Al respecto, remarcó que el sujeto “registra detención preliminar por el delito de extorsión agravada, siendo señalado como brazo armado de la organización criminal ‘Los Pulpos’”.

Los Pulpos Inseguridad ciudadana Policía Nacional Chile

