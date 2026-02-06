Óscar Arriola estuvo esta mañana en La Rotativa del Aire. | Fuente: RPP

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, advirtió que las bandas criminales se están modernizando, al punto que se ha detectado la utilización de chips para detonar explosivos a distancia.

En La Rotativa del Aire, el jefe policial señaló que este tipo de tecnología fue detectado en el pasado atentado con explosivos contra un bus de la orquesta de cumbia Armonía 10, en Trujillo, en enero pasado; así como en otros atentados contra locales nocturnos en el norte del país.

“¿Cuál es la particularidad de estos atentados? Que se realizan con dispositivos electrónicos; quiere decir, con una llamada de celular. A la carga explosiva le colocan un chip dentro de una carcasa de teléfono con todas las funciones elementales para que, a la sola llamada, explote”, manifestó el alto mando.

El uso de esta tecnología permitiría a las bandas criminales evitar casos como el del joven delincuente que, en enero pasado, se voló en pedazos al detonarle en la mano un artefacto explosivo que pretendía dejar en un negocio de Comas.



Bandas criminales usan chips para detonar explosivos a distancia, advierte Óscar Arriola

Sobre la detención de alias ‘JJ’

En otro momento, Óscar Arriola se refirió a la detención de Jhon Esnaider Nureña Rojas (19), alias ‘JJ’; sindicado brazo armado de la peligrosa banda criminal ‘Los Pulpos’.

Según el alto mando, el sospechoso pudo abordar un vuelo con rumbo a Chile porque “no contaba con una orden de captura”.

Sin embargo, Arriola reconoció que “de manera proactiva” el Poder Judicial emitió una orden de detención preliminar, que permitió la captura de Nureña Rojas apenas bajó del avión en Santiago de Chile.

“Llegando esta persona (a Chile), con las mismas lo vuelven a embarcar en un vuelo de retorno y es que ha llegado acá a las 11:07 de la noche del día de ayer. Inmediatamente es capturado y en estos mismos momentos se está esperando en aviación policial para que sea conducido ante las autoridades de Trujillo para que se realice la audiencia de control de identidad y las investigaciones por espacio de siete días”, comentó.

Al ser consultado por el rol que ejercía ‘JJ’ en la organización de ‘Los Pulpos’, el alto mando indicó que este sujeto era el encargado de “materializar todas las disposiciones de Johnson Smith Cruz Torres (prófugo cabecilla de la banda)”.

“Es por eso que es considerado el brazo armado. Hasta ahí están las investigaciones con evidencias incuestionables, tanto testimoniales como tecnológicas”, sentenció Arriola.

