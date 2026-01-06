PNP capturó a presunto autor de ataque armado contra chofer de la empresa Santa Catalina en SJL

El joven sicario fue detenido preliminarmente como sospechoso del atentado contra un bus de la empresa Santa Catalina. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto autor del ataque armado contra un chofer de un bus de la empresa de transportes Santa Catalina, crimen perpetrado en octubre pasado, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, identificó al sospechoso como Juan Carlos Ramírez, de 23 años, quien fue detenido -dijo- tras realizarse un proceso de verificación de las cámaras de seguridad y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

“Juan Carlos Ramírez es el autor material de este evento criminal que usted está señalando (el ataque al chofer del bus), que es las extorsiones a la empresa de transporte Santa Catalina en San Juan de Lurigancho”, refirió el alto mando.

El jefe policial detalló que, en su huida, el presunto autor del atentado abordó un taxi, hecho que eventualmente permitió corroborar su identidad.

“Se llegó a establecer que este sujeto para desplazarse abordó un vehículo taxi. Fue su error, porque este servicio taxi fue ubicado, fue identificado y este facilitó la información que necesitábamos para armar el rompecabezas; en este caso, establecer que era él el autor material”, manifestó.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

¿A órdenes de ‘Los Injertos del Cono Este’?

El jefe de la División de Investigación de Homicidios indicó que, de acuerdo con las investigaciones, el sospechoso habría actuado bajo la orden de ‘Los Injertos del Cono Este’, banda dedicada a la extorsión contra empresas de transporte en esta parte de Lima.

“El autor material es un sicario, porque no tendría nada que ver con la banda criminal, (fue) simplemente contratado para ejecutar, para amedrentar y atentar contra las empresas”, refirió Morales.

El detenido, pese a tener solo 23 años, tiene un amplio prontuario, que incluye delitos contra el patrimonio y el tráfico ilícito de drogas, informó la PNP.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Dirincri destacó la captura de este sujeto, “presunto autor del atentado armado contra un conductor de transporte público en SJL”.



🚨 La División de Investigación de Homicidios ejecutó detención preliminar judicial contra un integrante de "Los Injertos del Cono Este", presunto autor del atentado armado contra un conductor de transporte público en SJL. pic.twitter.com/uRSdDEPsYB — Dirección de Investigación Criminal (@DirincriPNP) January 5, 2026