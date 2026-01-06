Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

PNP capturó a presunto autor de ataque armado contra chofer de la empresa Santa Catalina en SJL

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

En su huida, el sospechoso habría abordado un taxi, hecho que permitió su identificación y posterior captura, resaltó el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios.

Lima
00:00 · 01:48
SJL
El joven sicario fue detenido preliminarmente como sospechoso del atentado contra un bus de la empresa Santa Catalina. | Fuente: RPP

Agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto autor del ataque armado contra un chofer de un bus de la empresa de transportes Santa Catalina, crimen perpetrado en octubre pasado, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

En diálogo con RPP, el coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, identificó al sospechoso como Juan Carlos Ramírez, de 23 años, quien fue detenido -dijo- tras realizarse un proceso de verificación de las cámaras de seguridad y el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

“Juan Carlos Ramírez es el autor material de este evento criminal que usted está señalando (el ataque al chofer del bus), que es las extorsiones a la empresa de transporte Santa Catalina en San Juan de Lurigancho”, refirió el alto mando.

El jefe policial detalló que, en su huida, el presunto autor del atentado abordó un taxi, hecho que eventualmente permitió corroborar su identidad.

“Se llegó a establecer que este sujeto para desplazarse abordó un vehículo taxi. Fue su error, porque este servicio taxi fue ubicado, fue identificado y este facilitó la información que necesitábamos para armar el rompecabezas; en este caso, establecer que era él el autor material”, manifestó.

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

¿A órdenes de ‘Los Injertos del Cono Este’?

El jefe de la División de Investigación de Homicidios indicó que, de acuerdo con las investigaciones, el sospechoso habría actuado bajo la orden de ‘Los Injertos del Cono Este’, banda dedicada a la extorsión contra empresas de transporte en esta parte de Lima.

“El autor material es un sicario, porque no tendría nada que ver con la banda criminal, (fue) simplemente contratado para ejecutar, para amedrentar y atentar contra las empresas”, refirió Morales.

El detenido, pese a tener solo 23 años, tiene un amplio prontuario, que incluye delitos contra el patrimonio y el tráfico ilícito de drogas, informó la PNP.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Dirincri destacó la captura de este sujeto, “presunto autor del atentado armado contra un conductor de transporte público en SJL”.

Te recomendamos
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
SJL San Juan de Lurigancho Policía Nacional PNP Inseguridad ciudadana

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA