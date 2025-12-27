Últimas Noticias
¡No solo Agua Dulce! Prohíben acampar en todas las playas de Chorrillos por Año Nuevo y se multará a quienes lo hagan

Alcalde de Chorrillos explica la razones de prohibir acampar en playa Agua Dulce por Año Nuevo
Alcalde de Chorrillos explica la razones de prohibir acampar en playa Agua Dulce por Año Nuevo | Fuente: RPP
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En diálogo con RPP, el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, informó que la restricción no solo se aplicará en la concurrida playa Agua Dulce, sino también en otros balnearios del distrito, como La Herradura, La Costanera y La Chira.

Lima
00:00 · 12:30

El alcalde de Chorrillos, Richard Cortez, confirmó la prohibición total de campamentos y fogatas en la playa Agua Dulce y otros balnearios del distrito, durante la celebración de Año Nuevo.

En diálogo con RPP, dijo que, para el miércoles, 31 de diciembre, se desplegará personal de fiscalización para evitar la instalación de campamentos durante el día y la Nochevieja.

"Nosotros estamos implementando un plan de fiscalización, en el cual vamos a instalar personal municipal para evitar completamente de que la gente pueda acampar. Va a ser una situación en la cual gente puede decir, 'Nos están prohibiendo nuestro derecho al paso'; pero estamos tratando de ser lo más estricto posible", declaró en La Rotativa del Aire.

En esa línea, aseguró que se impondrá una multa de S/ 2 800 soles para aquellas personas que instalen fogatas o carpas. La medida restrictiva también se aplicará en otros balnearios del distrito como La Herradura, La Costanera y La Chira

"[¿Hay multa?] Sí, tenemos una multa que rige de 2 800 soles que es para aquellas personas que instalen sus carpas o armen fogatas", mencionó.

Razones y antecedentes

El alcalde de Chorrillos sostuvo que la razón de la medida es por la "irresponsabilidad" de quienes ensucian Agua Dulce, y recordó que hace siete años se encontró "la mitad del cadáver de un chancho en plena playa". 

"Cuando se llega a ese punto, uno tiene que ser bastante estricto. Y si esta ordenanza no ha sido regulada durante los últimos años, pues nosotros a partir del primero de enero vamos a ser muy estrictos con respecto a los campamentos y fogatas que se hacen o se estaban haciendo en la playa Agua Dulce", aseguró.

En ese sentido, resaltó que la disposición municipal busca garantizar el derecho de las familias y deportistas a disfrutar de playas limpias y seguras en las primeras horas del año 2026.

"Lo que quiero que se entienda es que nosotros no vamos a restringir el paso natural de aquellas personas que suelen hacer visitas a la medianoche por cuestiones cabalísticas o lo que corresponda. Eso es el pase libre. Lo que sí se tiene que dejar y bien en claro es que se va a evitar de todos los medios posibles cualquier tipo de carpa o campamento porque después en las mañanas las personas que hacen esos campamentos despiertan totalmente alcoholizadas y para nosotros es completamente difícil luego erradicarlas", zanjó el burgomaestre.

Chorrillos Agua Dulce Richard Cortez

