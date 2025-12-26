Últimas Noticias
Alcalde de Chorrillos anuncia que se prohibirá que bañistas acampen en playa Agua Dulce por Año Nuevo

por Ernesto Astonitas

La finalidad del municipio es garantizar el orden y la seguridad en el distrito por las fiestas del inicio del 2026.

La Municipalidad de Chorrillos dispuso una serie de medidas restrictivas en la playa Agua Dulce ante la posible llegada de hasta 40 mil personas durante las celebraciones de Año Nuevo.

Las medidas anunciadas por el alcalde Richard Cortez Melgarejo son el no acampar, no se puede instalar carpas, no se puede hacer fogatas, parrillas o barbacoas ahí en la arena durante la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero. 

Además, está prohibido ingresar con bebidas alcohólicas, y se hace la recomendación de las personas que lleguen, por ejemplo, la mañana siguiente y hayan celebrado quizás un día anterior, no ingresar al mar si se encuentra en estado de ebriedad -realizar la denuncia en el control del parqueo informal-.

"Está prohibido la ingesta de alcohol, está prohibido armar carpas o gatas e incluso está prohibido el ingreso de alimentos a la playa. Mantengamos el orden y la convivencia, ya que Chorrillos ofrece una playa segura para este verano, respetando a cada visitante", declaró el alcalde de Chorrillos, Richard Cortez Melgarejo, a RPP.

Asimismo, se solicitó no arrojar basura ni residuos en la playa de Chorrillos durante estas celebraciones.

La Municipalidad ha informado que contará con el apoyo de la Policía Nacional para realizar la vigilancia permanente con la finalidad de que se respete la disposición municipal.

