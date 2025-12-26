Cercado de Lima: mujer cayó a la vía exclusiva del Metropolitano y fue impactada por bus

Una mujer -no identificada- murió tras caer a la vía exclusiva del Metropolitano y ser impactada por un bus, fatal incidente ocurrido esta mañana, a la altura del Puente del Ejército, en el Cercado de Lima.

A través de sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) indicó que el suceso tuvo lugar en el carril sur-norte del servicio urbano.

“Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia”, indicó la institución.

Las circunstancias en las que la víctima cayó desde lo alto de un puente peatonal hasta la vía exclusiva del Metropolitano son motivo de investigación, señaló la ATU.



Tránsito interrumpido

Debido al trágico incidente, el tránsito en la vía exclusiva del Metropolitano estuvo interrumpido por varios minutos.

“Debido a esta situación, los buses del Metropolitano circulan por la vía mixta en el sentido de sur-norte, a fin de mantener la continuidad del servicio”, apuntó la ATU.



Chofer del Metropolitano murió en plena ruta

El pasado martes, 23 de diciembre, un chofer del Metropolitano murió en plena ruta tras sufrir una descompensación, lo que provocó que el bus que estaba conduciendo se despistara y terminara derribando las vallas metálicas que dividen la vía exclusiva de este servicio, a la altura de la Estación Escuela Militar, en el distrito limeño de Chorrillos.

A través de un comunicado, la ATU confirmó el deceso del conductor, al que identificó como Roel Agustín Bastidas. “La ATU expresa sus condolencias a los familiares y amigos de Roel Agustín Bastidas, conductor del Metropolitano que sufrió una descompensación de salud y chocó contra un poste”, se lee en el documento.

“Ante este hecho, la ATU activó los protocolos de atención en el Metropolitano. Personal de la entidad y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios brindaron auxilio al conductor”, añade.

