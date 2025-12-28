Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Un motociclista extranjero muere acribillibado por dos desconocidos en Comas

El hombre intentó escapar de sus asesinos, pero estos lo alcanzaron para rematarlo.
El hombre intentó escapar de sus asesinos, pero estos lo alcanzaron para rematarlo. | Fuente: RPP/Katherine Soto
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La víctima tenía antecedentes penales, según informó la Policía Nacional. Se encontraron 27 casquillos de bala en el lugar del crimen.

Lima
00:00 · 02:56

Un motociclista, de doble nacionalidad. ecuatoriano venezolana, fue asesinado a plena luz del día por dos hombres este domingo en la avenida Universitaria, a la altura de la estación Sangarará del Metropolitano, en Comas. 

La Policía identificó a la víctima como John Jairo Lord Contreras (35 años). Según testigos, los criminales esperaron que llegara su objetivo hasta dicha zona del distrito para atacarlo. El extranjero, al recibir los primeros disparos, perdió el control de su vehículo
y termina chocando contra una camioneta.

Lord Contreras, herido por los disparos, huye a pie del lugar para ponerse a salvo; sin embargo, los asesinos iban en una moto y lo persiguieron para continuar con el ataque hasta terminar con su vida. 

La Policía encontró 27 casquillos de bala y cercaron la zona hasta que el Ministerio Público realice las diligencias respectivas.    

RPP pudo conocer, por intermedio de las autoridades, que Lord Contreras tenía antecedentes penales por trata de personas en marzo del año pasado. 

Así quedó la motocicleta de la víctima tras el ataque.
Así quedó la motocicleta de la víctima tras el ataque. | Fuente: RPP/Katherine Soto
Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Comas Policía Nacional

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA