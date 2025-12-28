Un motociclista extranjero muere acribillibado por dos desconocidos en Comas

Un motociclista, de doble nacionalidad. ecuatoriano venezolana, fue asesinado a plena luz del día por dos hombres este domingo en la avenida Universitaria, a la altura de la estación Sangarará del Metropolitano, en Comas.
La Policía identificó a la víctima como John Jairo Lord Contreras (35 años). Según testigos, los criminales esperaron que llegara su objetivo hasta dicha zona del distrito para atacarlo. El extranjero, al recibir los primeros disparos, perdió el control de su vehículo
y termina chocando contra una camioneta.
Lord Contreras, herido por los disparos, huye a pie del lugar para ponerse a salvo; sin embargo, los asesinos iban en una moto y lo persiguieron para continuar con el ataque hasta terminar con su vida.
La Policía encontró 27 casquillos de bala y cercaron la zona hasta que el Ministerio Público realice las diligencias respectivas.
RPP pudo conocer, por intermedio de las autoridades, que Lord Contreras tenía antecedentes penales por trata de personas en marzo del año pasado.