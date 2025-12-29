Arequipa: Familia de universitario con autismo fallecido pide investigar presunto hostigamiento docente en la UNSA

El estudiante perdió la vida el pasado 25 de diciembre. La madre del joven denunció que una docente la habría hostigado.

Los familiares de Lener Yeferson Choque Laura, joven universitario de 29 años con trastorno del espectro autista de grado 1 y conocido en TikTok como “Kevin Autista”, solicitaron a las autoridades de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa iniciar una investigación por presunto hostigamiento académico. El estudiante perdió la vida el pasado 25 de diciembre.

Luisa Laura, madre del universitario, denunció hoy que el pasado 16 de diciembre que una docente del curso de tesis de la Escuela Profesional de Gestión habría hostigado en reiteradas ocasiones a su hijo con comentarios despectivos relacionados con su condición. Según indicó, esta situación habría generado un cuadro de depresión en el joven, que finalmente lo llevó a quitarse la vida.

La madre de familia señaló además que, hasta el momento, la Universidad Nacional de San Agustín no ha iniciado un proceso administrativo contra la docente involucrada y que únicamente emitió un comunicado expresando sus condolencias.

"Quiero que se investigue el caso del hostigamiento hacia mi hijo y que no quede impune. Solo eso pido, estar enfocado en ese punto, que se comprenda a todas las personas que tienen que tienen autismo, así como él tenía, y que le den comprensión, que le den buen trato", manifestó la mujer.

Movilización en memoria de Kevin

Ante esta situación, los familiares anunciaron una movilización para hoy lunes desde las 4 p. m. La marcha se iniciará en el área de Ingenierías de la casa de estudios y se desplazarán hasta la Plaza de Armas, con el objetivo de exigir una investigación exhaustiva.

Finalmente, Luisa Laura recordó que su hijo utilizaba las redes sociales como una herramienta para educar y sensibilizar a la población sobre cómo tratar e incluir a niños, jóvenes y adultos con autismo.