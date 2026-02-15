Últimas Noticias
Grupo de transporte 'El Rápido' anunció que paralizará operaciones desde el 16 de febrero tras asesinato de conductor

'El Rápido' expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia.
'El Rápido' expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia.
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El conglomerado señaló que tomó esta medida ante la “falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, enfatizó en un comunicado.

El grupo empresarial de transporte 'El Rápido' anunció que paralizará su operación a partir del lunes 16 de febrero, tras el asesinato de uno de sus conductores en el distrito limeño de San Martín de Porres.

En un breve comunicado, señaló que tomó esta medida ante la “falta de garantías para continuar el servicio”. “La vida no se negocia”, enfatizó.

El conglomerado expresó su profunda preocupación por los hechos de violencia y asesinatos de conductores del transporte urbano, situación que también pone en riesgo la vida de los usuarios.

En esa línea, 'El Rápido' exigió a las autoridades una acción inmediata y eficaz para identificar y capturar a los responsables de los actos criminales, y garantizar la seguridad ciudadana. "Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la paz social ", añadió.

Asesinan a conductor de JC Bus

Un conductor de la empresa de transportes JC Bus, que pertenece al grupo de transporte 'El Rápido', falleció tras ser baleado por delincuentes en la cuadra 2 de la avenida Los Próceres, cerca del cruce con la avenida José Granda, en el distrito limeño de San Martín de Porres.

De acuerdo con las informaciones, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad y dispararon directamente contra el chofer cuando trasladaba a varios pasajeros.

Como consecuencia de los impactos de bala, el conductor -identificado como Amílcar Raúl Marcano Rodríguez, de nacionalidad venezolana- perdió el control del vehículo y terminó chocando contra la berma central de la vía.

El transportista fue trasladado de emergencia al Hospital Luis Negreiros del Callao; sin embargo, pese a los esfuerzos de los médicos, falleció debido a la gravedad de sus heridas.

'El Rápido' Crimen organizado Transporte urbano Extorsiones en Lima Sicariato en Lima

