Copiosa llovizna sorprendió a limeños en pleno verano: ¿por qué se presentó este fenómeno y podría repetirse?

Diversos distritos de la capital soportaron una inusual lluvia veraniega. | Fuente: RPP

Lima registró en las últimas horas una copiosa llovizna, fenómeno inusual en plena estación veraniega en la que nos encontramos. ¿A qué se deben estas precipitaciones y podrían repetirse en los próximos días?

En diálogo con RPP, el ingeniero Javier Mora, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), explicó que la inusual garúa tiene su origen en la serranía peruana, que actualmente está soportando lluvias de moderada intensidad.

Según el experto, debido a los vientos, la humedad y cobertura nubosa de la sierra se están desplazando hacia la costa, lo que ocasiona las condiciones que se están reportando en Lima, Ica, Trujillo y otras urbes del litoral.

Mora indicó que, según los pronósticos del Senamhi, estas lluvias en la sierra se presentarían hasta el próximo miércoles, 7 de enero.

“Las recomendaciones son que, si es que van a manejar en carretera, estén siempre pendientes de lo que se puede ver, quizás precipitaciones, cobertura nubosa o, incluso, precipitaciones sólidas, como nieve. También reforzar techos y ventanas en caso sea precipitaciones sólidas para esas regiones”, refirió.



#ElDato #Senamhi #Minam Lima: los distritos de la costa reportaron lluvia dispersa tal como se informó en el aviso de precipitaciones en sierra.https://t.co/wpOy8Ss6bY pic.twitter.com/6usYstOWR1 — Senamhi (@Senamhiperu) January 5, 2026

¿Activación de quebradas?

Una de las preocupaciones cuando se presentan lluvias intensas es la posible activación de quebradas, lo que decanta en la ocurrencia de desbordes o huaicos.

Al respecto, el especialista del Senamhi aclaró que las quebradas se activan cuando las lluvias son constantes y por varios días consecutivos; algo que, de momento, no está ocurriendo.

“Actualmente, estamos ya entrando en una época de verano que son los meses más lluviosos, para lo que sería la parte de la sierra. Estos meses se le podrían decir que son entre febrero y marzo, lo que se presenta mayor cantidad de lluvias”, comentó.

“Para lo que estamos actualmente, que sería enero, inicios de enero, presentamos algunas lluvias que todavía son entre ligeras a manera intensiva, para diferentes sectores, ¿no? La activación de quebradas se podría dar si es que presentamos precipitaciones constantes por varios días en estas localidades”, añadió.

