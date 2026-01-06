SENAMHI: Pronóstico del clima hoy martes 06 de enero 2026

¿Quién es el encargado de monitorear el clima en el Perú?

En el Perú, la institución encargada de monitorear, estudiar y emitir pronósticos del clima es el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). Este organismo analiza datos en tiempo real desde estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio nacional, permitiendo evaluar cambios y tendencias en la atmósfera. Además, se apoya en tecnología satelital y modelos globales que complementan la vigilancia del clima.

El SENAMHI también tiene la responsabilidad de emitir alertas ante eventos meteorológicos severos, como lluvias intensas, friajes o periodos de calor extremo. Por ello, su trabajo es esencial para informar a la ciudadanía, autoridades y sectores productivos, evitando riesgos y contribuyendo a la planificación diaria y la gestión de desastres.

¿Cómo está el clima en Lima y en las ciudades del Perú?

Aquí presentamos la lista actualizada y detallada del pronóstico del clima de hoy para las principales ciudades del Perú:

Lima Actualizado 5:00 am hora Perú 20° Muy nublado Día 22° • Noche 21° Máx./Min. 24°/20° Humedad 85% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Arequipa Actualizado 5:00 am hora Perú 12° Parcialmente nublado Día 20° • Noche 14° Máx./Min. 22°/12° Humedad 68% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Trujillo Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Nublado Día 22° • Noche 21° Máx./Min. 23°/19° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Cajamarca Actualizado 5:00 am hora Perú 10° Nublado Día 15° • Noche 12° Máx./Min. 16°/10° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Chiclayo Actualizado 5:00 am hora Perú 20° Nublado Día 25° • Noche 22° Máx./Min. 27°/19° Humedad 84% Índice UV 0 / Bajo Viento 10 km/h

Piura Actualizado 5:00 am hora Perú 21° Nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 33°/21° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 11 km/h

Cusco Actualizado 5:00 am hora Perú 6° Parcialmente nublado Día 16° • Noche 13° Máx./Min. 20°/6° Humedad 92% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Iquitos Actualizado 5:00 am hora Perú 23° Nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 30°/23° Humedad 96% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Pucallpa Actualizado 5:00 am hora Perú 22° Nublado Día 27° • Noche 26° Máx./Min. 31°/22° Humedad 97% Índice UV 0 / Bajo Viento 6 km/h

Huancayo Actualizado 5:00 am hora Perú 8° Muy nublado Día 14° • Noche 11° Máx./Min. 17°/8° Humedad 87% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Tacna Actualizado 5:00 am hora Perú 17° Despejado Día 24° • Noche 19° Máx./Min. 26°/17° Humedad 80% Índice UV 0 / Bajo Viento 3 km/h

Ica Actualizado 5:00 am hora Perú 19° Muy nublado Día 26° • Noche 23° Máx./Min. 29°/19° Humedad 78% Índice UV 0 / Bajo Viento 5 km/h

Tarapoto Actualizado 5:00 am hora Perú 20° Muy nublado Día 27° • Noche 25° Máx./Min. 31°/20° Humedad 90% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h

Huánuco Actualizado 5:00 am hora Perú 15° Nublado Día 21° • Noche 18° Máx./Min. 23°/15° Humedad 79% Índice UV 0 / Bajo Viento 4 km/h