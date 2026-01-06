Últimas Noticias
¿Adónde se fue el verano? Lima amaneció con cielo cubierto y sensación de frío: ¿a qué se debe este clima?

Lima soportó ayer una inusual llovizna veraniega.
Lima soportó ayer una inusual llovizna veraniega. | Fuente: Senamhi
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La capital está registrando condiciones climatológicas ajenas al verano. El Senamhi explicó a qué se debe este inusual clima en Lima.

¿Adónde se fue el verano?, se preguntan los limeños. Y es que la capital ha amanecido con cielo cubierto y sensación de frío, condiciones ajenas a la estación en la que nos encontramos.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que, de acuerdo con sus pronósticos, entre el martes y miércoles, 6 y 7 de enero, se prevén precipitaciones en la sierra, “lo que ocasionará nubosidad, con lluvias ligeras y dispersas en la costa”.

“Las lluvias en la costa se originan por la humedad proveniente desde los Andes hacia el mar, favorecidas por las precipitaciones en la sierra”, se lee en un comunicado publicado por el organismo en su web oficial.

Sin embargo, el Senamhi apuntó que no se descartan periodos de brillo solar y aumento de temperaturas durante el día.

“En la costa se prevé un aumento de nubosidad en horas de la tarde y noche, con periodos de brillo solar, con presencia de lluvias ligeras y dispersas, de corta duración, durante el atardecer, la noche y la madrugada, sin descartar su ocurrencia en las primeras horas de la mañana”, refirió el ente estatal.

Continuarán las precipitaciones en la sierra

Según el Senamhi, en la región andina, “se prevén precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad”. 

“Se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nevadas en localidades sobre los 3 800 m.s.n.m., principalmente en la sierra central y sur”, indicó el organismo.

“Estos eventos estarán acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 35 km/h”, sentenció.

Senamhi Verano Lima

