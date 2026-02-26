Dos bomberos heridos y otro afectado por golpe de calor en incendio a una cuadra del Hospital Almenara

Los bomberos continúan luchando contra las llamas. | Fuente: RPP

Tres bomberos resultaron afectados durante las labores de extinción del incendio de gran magnitud registrado en un almacén del cruce de los jirones Abtao y García Naranjo, a tan solo una cuadra del Hospital Guillermo Almenara, de EsSalud, en el distrito limeño de La Victoria.

Un agente, de 63 años, se encontraba sobre una escalera telescópica, cuando intentó esquivar una densa columna de humo que avanzaba hacia su posición, pero su pierna quedó atrapada en la unidad, provocándole una lesión.

Otro bombero sufrió quemaduras durante su labor, mientras que un tercero fue afectado por un golpe de calor. Los tres han tenido que recibir atención especializada, pero afortunadamente sus vidas no corren riesgo, según detalló a RPP Germán Medina, vicecomandante general del Cuerpo de Bomberos.

Cabe mencionar que, durante la jornada, dos mujeres resultaron afectadas por inhalación del humo, por lo que fueron atendidas en el lugar.

Al cierre de este informe, son 29 las unidades bomberiles que han acudido a atender la emergencia, declarada minutos antes de las 7:00 a.m. de este jueves, 26 de febrero.



Varias horas más de trabajo

Los bomberos aseguraron que el incendio ha sido “encapsulado”, pero estimaron que las labores de extinción podrían prolongarse hasta la noche.



Debido a que el incendio se registra a escasos metros del Hospital Almenara, EsSalud emitió un comunicado, en el que informó que se están tomando “todas las medidas de seguridad para evitar que los pacientes y personal asistencial y administrativo se vean afectados por la inhalación de humo u otras circunstancias adversas”.

“En estos momentos, se está realizando la evacuación de los pacientes ubicados en las áreas hospitalarias más próximas al siniestro hacia zonas más seguras del hospital”, indicó la institución.

“Asimismo, se ha dispuesto que las ambulancias del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) estén preparadas y dispuestas para posible evacuación de pacientes hacia otros centros de salud, así como posibles transportes de heridos por el incendio hacia centros de atención que estén fuera del alcance del humo tóxico”, agregó.

Además, EsSalud informó que ha instalado un puesto de emergencia, para la atención de personas afectadas por el siniestro.