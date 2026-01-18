Denuncian que trabajadores de Emape fallecidos tras choque múltiple en la Panamericana Sur no tenían contratos laborales

Punto Final señaló que ambas víctimas, en el momento en que laboraban aquella madrugada en la que perdieron la vida, no contaban con una orden de servicio.

Los dos trabajadores de la empresa Emape que murieron el pasado jueves tras un múltiple choque vehicular en la Panamericana Sur no tenían un contrato vigente ni tampoco una orden de servicio. Así lo dio a conocer este domingo el programa Punto Final.

Según el dominical, al igual que las víctimas mortales, otros 200 trabajadores de esta empresa estaban en la misma condición de precariedad laboral. Fuentes de la misma empresa señalaron al programa periodístico que el último jueves se le dijo al personal que no laborara ante la posible inspección de SUNAFIL, por lo que fueron citados un día después para firmar sus órdenes de servicios.

Otro detalle que revela el reportaje es que los trabajadores denunciaron ser obligados a pagar el Seguro Complementario de Riesgo en Trabajo, conocido como SCRT. Estos empleados, que prefirieron no revelar su identidad por temor a represalias, mostraron los depósitos a una trabajadora de EMAPE, quien a su vez adquiría estos seguros.

Emape se pronuncia

Pablo Paredes, presidente del directorio de EMAPE, admitió ante el dominical que recién se está regularizando el vínculo contractual de los empleados que fallecieron en el choque múltiple y de sus demás compañeros que se encuentran en la misma situación.

"(Ellos) tienen un vínculo contractual y ahora, en materia de regularización, como toda contratación de emergencia, se está gestionando la expedición de las órdenes de servicio", explicó.

Paredes manifestó que, ante el retiro de Rutas de Lima, tuvieron que buscar mecanismos para encontrar personal y no desatender los servicios que cumplía la empresa concesionaria.

"Contando con los apremios correspondientes que hay tanto para la limpieza como para la atención de las emergencias viales, es que el Consejo Metropolitano declara en emergencia este servicio y en función a ello, tanto bienes, servicios e incorporación de personal, lo realizamos a través de estos procedimientos expeditivos", indicó el funcionario.