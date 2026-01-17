Comitiva del Minsa sufrió accidente de tránsito en Huancavelica: hay cuatro heridos

Cuatro trabajadores del Ministerio de Salud (Minsa) resultaron heridos en un accidente de tránsito, cuando se dirigían, vía terrestre, desde la ciudad de Lima hacia la región Huancavelica.

En La Rotativa del Aire, el secretario de la Organización de Servidores Públicos del Minsa, Miguel Malpartida, cuestionó que los trabajadores hayan realizado este viaje vía terrestre en vez de abordar un avión.

“De Lima a Huancavelica, son 16 horas de viaje. Lo normal es que esos trabajadores vayan por avión y no por un carro. Por ahí es el primer gran error”, manifestó.

“Y segundo gran error o grave, inclusive, es que (entre los heridos) hay dos que tienen contratos de terceros. Es decir, son locadores de servicios y no tienen seguro de vida para este viaje tan largo. Y, es más, otro gran error también es que estaba un solo chofer en un viaje de 16 horas, en un carro del Ministerio de Salud", declaró.

Situación de heridos

Por su parte, Wendy Pompilio, directora regional de Salud de Huancavelica, dio detalles sobre el estado de salud de los accidentados.

"Están estables, con los diagnósticos de policontuso y excoriaciones. Se descarta alguna fractura. El protocolo de atención que se tiene que realizar es que tienen que estar todavía en observación mínimo por ocho horas", informó.

La funcionaria añadió que los heridos, cuyas edades oscilan entre 33 y 40 años, se encuentran en el Hospital Departamental de Huancavelica.

"Los especialistas están trabajando en la traumatología, cirugía general y laparoscópica. El accidente se realizó en Pucapampa, de la misma provincia de Huancavelica, a una hora. Esta es la carretera prácticamente que venían por Castrovirreyna pasando lo que es Choclococha", añadió.

Pompilio agregó que es importante estar alerta por este tipo de accidentes "por las altas lluvias" en la sierra central.