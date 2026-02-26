Últimas Noticias
Lurigancho-Chosica: municipalidad clausura temporalmente el puente Caracol por crecida del río Rímac

Ante el riesgo inminente, las autoridades locales han restringido totalmente el tránsito vehicular por el puente Caracol
Ante el riesgo inminente, las autoridades locales han restringido totalmente el tránsito vehicular por el puente Caracol | Fuente: RPP
Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

·

El caudal del río Rímac superó los 93 metros cúbicos por segundo y alcanzó el umbral naranja, según Senamhi. En tanto, el tránsito vehicular ha sido desviado y solo se permite el paso peatonal.

Lima
00:00 · 02:48

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica dispuso la clausura temporal del puente Caracol, una importante vía de interconexión en el distrito, debido a la peligrosa crecida del río Rímac, cuyo caudal llegó a rozar la estructura metálica.

La medida preventiva se adoptó luego de que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) reportara que, en la estación hidrológica de Chosica, el caudal alcanzó los 93.15 metros cúbicos por segundo, ubicándose en el umbral de alerta naranja.

Desvíos y malestar vecinal

Ante el riesgo inminente, las autoridades locales han restringido totalmente el tránsito vehicular por el puente Caracol, el cual conecta la Carretera Central con el sector de La Cantuta y zonas aledañas.

Los agentes municipales permanecen en el lugar para garantizar que los conductores se desvíen por el puente Papelera, ubicado en el jirón Tacna. Actualmente, solo se permite el paso peatonal con precaución.

La situación ha generado frustración entre los residentes, quienes denuncian inacción por parte de las autoridades durante los meses previos a la temporada de lluvias.

En declaraciones a RPP, un vecino de la zona expresó su malestar al ser consultado sobre si presenció trabajos de prevención en el cauce del río.

"La gente pide y no hace nada, por las puras, es como hablar con una pared de concreto y no tengo ninguna respuesta", lamentó el ciudadano.

Cusco: ¿Cómo llegar a Machu Picchu?

Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más importantes del Perú y del mundo; sin embargo, llegar a la ciudadela inca requiere planificación. A continuación, te explicamos cuáles son las rutas para llegar desde la ciudad del Cusco.
Senamhi Lurigancho-Chosica puente Caracol río Rímac

