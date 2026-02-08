Gobernador de Tumbes permanece bajo supervisión médica en hospital tras complicaciones en su salud

Segismundo Cruces Ordinola tiene orden de prisión preliminar por estar involucrado en un presunto delito de lavado de activos.

El caso

El Seguro Social de Salud (EsSalud) informó que el gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, quien se encuentra detenido preliminarmente por una investigación por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, es atendido en el Hospital II-2 Carlos Cortés Jiménez y se encuentra bajo observación médica tras presentar una sintomatología neurológica.

La institución sostuvo que activó sus protocolos de atención para realizar la evaluaciones y exámenes que requiere la autoridad de 60 años, quien cuenta con condiciones preexistentes como diabetes e hipertensión arterial que ya han sido controladas.

Cabe señalar que el gobernador se encuentra esposado en la camilla y bajo custodia policial, debido a que la medida judicial continúa vigente, por lo que el funcionario, una vez sea dado de alta, seguirá detenido.

El caso

La detención de la autoridad regional se produjo en Lima el pasado jueves 5 de febrero, durante un operativo del Ministerio Público y, un día después, fue trasladado a Tumbes.

Cruces actualmente afronta un proceso de detención preliminar por 15 días, periodo durante el cual la Fiscalía continúa desarrollando diligencias para el esclarecimiento de la investigación.



Entre los investigados por la Fiscalía también están Zoila Cuéllar Garay, pareja sentimental del gobernador, así como Luis Peña Alburquerque, Carmen Guerrero Jaime y Lauren Egusquiza Flores, quienes están con orden de detención.

En el hospital se ha desplegado custodia policial permanente, con al menos tres efectivos asignados a la seguridad del área donde permanece el gobernador.