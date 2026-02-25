Un arcoíris sorprende a limeños en plena tarde de verano [FOTOS]

Un inusual arcoíris apareció la tarde de este miércoles en el cielo de Lima, sorprendiendo a cientos de ciudadanos que no tardaron en compartir imágenes y videos del fenómeno en redes sociales.

El colorido espectáculo natural se dejó ver sobre el cielo parcialmente despejado, en medio del verano limeño.

Usuarios reportaron su avistamiento desde distintos distritos de la capital, donde el fenómeno óptico generó asombro y admiración.

En las redes sociales, decenas de usuarios publicaron imágenes acompañadas de mensajes de sorpresa y buenos deseos, convirtiendo el arcoíris en uno de los temas más comentados de la tarde.

Algunos reportaron que, pese a las altas temperaturas de la temporada, se registraron ligeras lloviznas en ciertos distritos de la capital, lo que habría favorecido la aparición del fenómeno meteorológico.

¿Qué es un arcoíris?

Un arcoíris es un fenómeno óptico hermoso pero no tan común, que ocurre cuando la luz solar interactúa con gotas de lluvia o humedad en la atmósfera, formando un espectro de colores visible, especialmente tras lloviznas repentinas.

Generalmente, solemos verlo desde el suelo, en una posición que dificulta apreciarlo tal y como es. Para poder observar su forma verdadera, debemos confiar en determinadas circunstancias climatológicas, una posición exacta del Sol y verlo desde las alturas.