Lima registra acumulación de contaminantes del aire por uso de pirotécnicos en Navidad: estos son los distritos más afectados

El uso de pirotécnicos para recibir la Navidad ha causado un incremento en la cantidad de contaminantes del aire en Lima, según reportó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el organismo detalló que los distritos ubicados al este de la capital reportaron “las mayores concentraciones de contaminantes del aire en la Navidad 2025”.

“Las estaciones de calidad del aire ubicadas en San Juan de Lurigancho y Ate registraron las más elevadas concentraciones de PM2.5 (material particulado fino)”, advirtió el Senamhi.

Según el ente estatal, durante la madrugada del 25 de diciembre, las estaciones alcanzaron concentraciones máximas promedio horarias de 104.11 µg/m³ (San Juan de Lurigancho) y 103.68 µg/m³ (Pariachi).

En Perú, es tradicional recibir la Navidad y el Año Nuevo encendiendo fuegos artificiales.



Especialistas del Senamhi señalaron que las estaciones de calidad del aire ubicadas en San Juan de Lurigancho y Ate registraron las más elevadas concentraciones de PM2.5.

Condiciones atmosféricas desfavorables

Días atrás, el Senamhi emitió un comunicado en el que advirtió que las condiciones atmosféricas previstas para la Nochebuena son desfavorables para la dispersión de contaminantes en Lima Metropolitana.

“La disminución de velocidad del viento y una mayor estabilidad atmosférica podrían favorecer la acumulación de contaminantes en el aire si se repite el uso intensivo de productos pirotécnicos respecto al año pasado, incrementando los riesgos para la salud de la población”, indicó el organismo.

En la Navidad 2024, el uso de productos pirotécnicos por parte de la población generó un significativo deterioro de la calidad del aire, principalmente en Lima Norte y Lima Este.

“Durante la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre de 2024 se registró un gran incremento de las concentraciones de material particulado fino (PM2.5), considerado como uno de los contaminantes más nocivos para el sistema cardiorrespiratorio”, recordó el Senamhi.



Condiciones atmosféricas podrían agravar la contaminación generada por el uso de productos pirotécnicos en Lima Metropolitana durante Navidad 2025.



