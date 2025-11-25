Un sismo de magnitud 4.9 remeció la región Arequipa esta madrugada, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 4:57 a.m.- se ubicó a 16 kilómetros al oeste de Atico, en la provincia de Caravelí; a una profundidad de 51 kilómetros.

Según el IGP, el remezón fue sentido con una intensidad de grado IV en la escala de Mercalli en la localidad de Atico.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el tercer sismo sentido en el país en lo que va del día, luego de los temblores reportados más temprano en Loreto (magnitud 4.3) e Ica (4.4).



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0777

Fecha y Hora Local: 25/11/2025 04:57:04

Magnitud: 4.9

Profundidad: 51km

Latitud: -16.19

Longitud: -73.77

Intensidad: IV Atico

Referencia: 16 km al O de Atico, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 25, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.