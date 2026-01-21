Limeños captaron impresionante doble halo solar: ¿qué es y cómo se origina este fenómeno?

Este miércoles, 21 de enero, los limeños fueron testigos de un hermoso fenómeno en el cielo: un doble halo solar.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió en sus redes sociales oficiales diversas imágenes de este espectáculo, tomadas por vecinos del Cercado de Lima.

“Usuarios desde Cercado de Lima captaron un doble halo solar, un fenómeno común y llamativo”, resaltó el ente estatal.



¿Qué es un halo solar y cómo se origina?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el halo solar un fenómeno óptico relativamente común, que se origina “cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de la atmósfera de la Tierra, lo que produce que la luz solar se disperse de una manera peculiar y dé lugar a la formación de un aro de colores (similar a un arcoíris) alrededor del sol”.

Si bien es un fenómeno muy vistoso, el IGP recomendó a la población no mirar directamente al sol durante la ocurrencia del halo solar, “dado que puede generar daños irreparables a los ojos”.

El IGP descartó que los halos solares tengan alguna relación con la ocurrencia de sismos, “mito que está muy arraigado en algunos sectores de la población y que carece de sustento científico”.