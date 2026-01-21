Últimas Noticias
Limeños captaron impresionante doble halo solar: ¿qué es y cómo se origina este fenómeno?

El impresionante doble halo solar visto desde el Cercado de Lima.
El impresionante doble halo solar visto desde el Cercado de Lima.
Fernando Chuquillanqui

Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi reportó que el fenómeno pudo ser visto en el Cercado de Lima.

Este miércoles, 21 de enero, los limeños fueron testigos de un hermoso fenómeno en el cielo: un doble halo solar.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) compartió en sus redes sociales oficiales diversas imágenes de este espectáculo, tomadas por vecinos del Cercado de Lima.

“Usuarios desde Cercado de Lima captaron un doble halo solar, un fenómeno común y llamativo”, resaltó el ente estatal.

¿Qué es un halo solar y cómo se origina?

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) indicó que el halo solar un fenómeno óptico relativamente común, que se origina “cuando la luz del sol atraviesa diminutos cristales de hielo que se encuentran suspendidos en la parte alta de la atmósfera de la Tierra, lo que produce que la luz solar se disperse de una manera peculiar y dé lugar a la formación de un aro de colores (similar a un arcoíris) alrededor del sol”.

Si bien es un fenómeno muy vistoso, el IGP recomendó a la población no mirar directamente al sol durante la ocurrencia del halo solar, “dado que puede generar daños irreparables a los ojos”. 

El IGP descartó que los halos solares tengan alguna relación con la ocurrencia de sismos, “mito que está muy arraigado en algunos sectores de la población y que carece de sustento científico”.

¿Inversión sin límites? Candidatos presidenciales invierten millones de soles en campañas por redes sociales?

En la actual campaña electoral, las redes sociales se han convertido en el escenario estratégico para la propaganda política. Entre los aspirantes a la presidencia que destinan fuertes cantidades de dinero a la pauta digital, destaca José Luna, de Podemos Perú, que proyecta invertir un millón de soles cada mes en el tramo final de su carrera hacia Palacio de Gobierno. Con más del 70 % de los peruanos conectados a estas plataformas, los partidos políticos han volcado sus recursos hacia el ecosistema digital para asegurar el voto de la población.
Cercado de Lima Lima Halo solar Senamhi

