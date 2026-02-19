Chosica: aumento del caudal del río Rímac a la altura del puente Caracol genera alarma en los vecinos

RPP llegó hasta el ingreso de la urbanización La Cantuta, sobre el puente Caracol, donde se constató el aumento del caudal del río Rímac, debido a las intensas lluvias en la sierra del Perú, como informó Senamhi.

Indeci informó a RPP que de las 24 quebradas ubicadas en el distrito limeño de Chosica, ninguna se encuentra activa; sin embargo, el caudal del río Rímac aumenta, sobre todo en horas de la noche.

Un vecino de la zona contó que esta situación ha puesto en alerta a los vecinos respecto al puente Caracol, que es de acceso vial y peatonal de un solo sentido que conecta dos urbanizaciones: el asentamiento humano Luis Bueno Quino, que está en el margen izquierdo del río Rímac, y el ingreso a la urbanización La Cantuta.

"Lo que sucede es que en la noche el caudal lamenta porque comienzan las lluvias, y el agua siempre comienza a elevarse acá su caudal. Llega hasta acá, así ya, a rebasar un poco ya en el puente Caracol", declaró a RPP el vecino.

"[¿Hasta la fecha han hecho algo alguna autoridad?] Hasta ahora no. Lo único que hizo el alcalde último fue poner ahí dos pilotes para supuestamente disminuir el tránsito vehicular, con el fin de que no haya un desperfecto en el puente", aseguró.

El asentamiento humano Luis Bueno Quino, suele ser de los más afectados cuando hay desborde del río Rímac, sobre todo en temporada de huaicos.

Los vecinos tienen el temor de verse afectados y buscar otro punto de Chosica para cruzar el río.

Llegada de El Niño Costero en marzo es inminente, advierte Senamhi

Como se recuerda, Noelia Goicochea, especialista del Senamhi, advirtió en RPP sobre precipitaciones de fuerte intensidad en diversas zonas de la costa y sierra del país hasta el 22 de febrero. Asimismo, señaló que llegada de El Niño Costero es inminente para el mes de marzo.

"Este calentamiento marca como un precursor de acuerdo al comunicado del Enfen, que es inminente [el Fenómeno El Niño], ha cambiado de vigilancia a alerta del Niño Costero, pues es inminente el arribo, la llegada o que se produzca el Fenómeno Niño Costero, ya que incluso en este comunicado indica que iniciaría a partir de marzo. Sin embargo, ya estas lluvias también indican que estamos ya a la transición a que es este evento", declaró.