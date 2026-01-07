Últimas Noticias
Cercado de Lima: una camioneta sufrió accidente y terminó volcada en la vía exclusiva del Metropolitano

por Fernando Chuquillanqui

Según información de la Sunarp, el vehículo figura a nombre del Congreso de la República.

Lima
Así terminó el automóvil tras el accidente, cuyas causas son motivo de investigación.
Así terminó el automóvil tras el accidente, cuyas causas son motivo de investigación.

Una camioneta sufrió un accidente y terminó volcada en la vía exclusiva del Metropolitano, en el carril al sur, cerca de la Estación Central de este servicio, en el Cercado de Lima.

Un equipo de RPP llegó al lugar y constató que el conductor, no identificado, salió del vehículo por sus propios medios y, al parecer, no ha resultado herido.

Al cierre de este informe, el coche permanece volcado -con las llantas hacia arriba- en pleno carril del Metropolitano, por lo que el tránsito de los buses de este servicio está interrumpido.

Accidente en investigación

Las causas de este accidente son motivo de investigación, a fin de esclarecer las circunstancias en las que la camioneta se volcó y terminó en plena vía exclusiva del Metropolitano.

Cabe mencionar que, según información de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), la camioneta siniestrada figura a nombre del Congreso de la República.

A través de sus redes sociales oficiales, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) reportó que, debido al accidente, “se presentan demoras en el servicio”.

“Personal de la ATU, con apoyo de la PNP, se encuentra en el lugar para garantizar la continuidad del servicio.  Los buses circulan en contraflujo. Se recomienda tomar precauciones”, indicó la institución.

Cercado de Lima Accidente de tránsito Metropolitano

