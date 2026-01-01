Últimas Noticias
Alarma en Miraflores: incendio se registró en el acantilado de la Costa Verde

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Hasta 200 metros cuadrados de áreas verdes se consumieron por las llamas, que se habrían originado por los fuegos artificiales encendidos para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Lima
00:00 · 02:28
El incendio fue declarado a la 1:00 a.m. de este 1 de enero.
El incendio fue declarado a la 1:00 a.m. de este 1 de enero. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Alarma en Miraflores. Un incendio de gran magnitud afectó decenas de metros cuadrados de maleza y vegetación en el acantilado de la Costa Verde, en el Malecón de la Reserva, en este tradicional distrito limeño.

El fuego fue declarado aproximadamente a la 1:00 a.m. de este 1 de enero, en plenas celebraciones por la llegada del Año Nuevo. 

Los bomberos trabajaron intensamente durante la madrugada, hasta que finalmente lograron controlar las llamas, confirmó a RPP el brigadier mayor CBP Javier Erken.

“Un amago de incendio que empezó más o menos con 60 metros cuadrados, y estamos ya casi con 200 metros cuadrados afectados. Ya estamos en brasa, está ligeramente propagándose, pero ya lo tenemos controlado”, declaró.

Los bomberos trabajaron intensamente durante la madrugada hasta sofocar las llamas.
Los bomberos trabajaron intensamente durante la madrugada hasta sofocar las llamas. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

¿Cómo se originó el incendio en el acantilado de la Costa Verde?

Al ser consultado por las causas del fuego, el representante bomberil estimó que el incendio podría haberse originado por los fuegos artificiales encendidos por los ciudadanos para celebrar la llegada del Año Nuevo.

“Es muy aventurado decirlo, pero ha sido más o menos a la hora de los fuegos artificiales. Podría ser eso (el origen del incendio), prende la maleza debajo de la malla de protección”, manifestó.

El incendio afortunadamente no dejó heridos ni víctimas mortales, pero sí causó gran alarma entre los vecinos, debido principalmente a la gran humareda que se originó.

