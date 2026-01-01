Alarma en Miraflores: incendio se registró en el acantilado de la Costa Verde

El incendio fue declarado a la 1:00 a.m. de este 1 de enero. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Alarma en Miraflores. Un incendio de gran magnitud afectó decenas de metros cuadrados de maleza y vegetación en el acantilado de la Costa Verde, en el Malecón de la Reserva, en este tradicional distrito limeño.

El fuego fue declarado aproximadamente a la 1:00 a.m. de este 1 de enero, en plenas celebraciones por la llegada del Año Nuevo.

Los bomberos trabajaron intensamente durante la madrugada, hasta que finalmente lograron controlar las llamas, confirmó a RPP el brigadier mayor CBP Javier Erken.

“Un amago de incendio que empezó más o menos con 60 metros cuadrados, y estamos ya casi con 200 metros cuadrados afectados. Ya estamos en brasa, está ligeramente propagándose, pero ya lo tenemos controlado”, declaró.

