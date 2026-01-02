Interno sentenciado por violación fugó del penal de Huánuco, informó el INPE

Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes. | Fuente: Defensoría del Pueblo

Rolando Gerónimo Mateo, un interno sentenciado por el delito de violación sexual, fugó del establecimiento penitenciario de Huánuco, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado

El interno, según se detalla en el oficio, se encontraba recluido en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario, y su evasión se dio por el torreón 11, el cual, junto a los torreones 1, 3, 5, 8, 10, y 12, se encontraban sin efectivos policiales.

Los agentes que debían estar en este punto eran los encargados de brindar el servicio de vigilancia, a través de la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de Potracancha.

🚨 El INPE informa sobre la fuga de un interno del penal de Huánuco. pic.twitter.com/1YYm89VP0Z — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) January 2, 2026

Autoridades comunicaron a la PNP y el Ministerio Público para iniciar las investigaciones

Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes.

Asimismo, se informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y determinar la responsabilidad de quien corresponda.

"El INPE reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos, colaborando plenamente con las investigaciones que realicen las autoridades competentes", se puede leer en el comunicado.