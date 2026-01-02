Últimas Noticias
Interno sentenciado por violación fugó del penal de Huánuco, informó el INPE

El reo, identificado como Rolando Gerónimo Mateo, escapó por el torreón 11, el cual se encontraba sin vigilancia de efectivos policiales.

Huánuco
00:00 · 01:49
Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes.
| Fuente: Defensoría del Pueblo

Rolando Gerónimo Mateo, un interno sentenciado por el delito de violación sexual, fugó del establecimiento penitenciario de Huánuco, según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), a través de un comunicado

El interno, según se detalla en el oficio, se encontraba recluido en el pabellón 3 del establecimiento penitenciario, y su evasión se dio por el torreón 11, el cual, junto a los torreones 1, 3, 5, 8, 10, y 12, se encontraban sin efectivos policiales.

Los agentes que debían estar en este punto eran los encargados de brindar el servicio de vigilancia, a través de la Sección de Seguridad de Penales (SECSEPEN) de Potracancha.

Autoridades comunicaron a la PNP y el Ministerio Público para iniciar las investigaciones

Las autoridades penitenciarias comunicaron de inmediato el hecho a la Policía Nacional del Perú a fin de que se inicien las acciones de búsqueda y recaptura correspondientes.

Asimismo, se informó al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y determinar la responsabilidad de quien corresponda.

"El INPE reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y brindará todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de los hechos, colaborando plenamente con las investigaciones que realicen las autoridades competentes", se puede leer en el comunicado.

Huánuco INPE sentenciado por violación Inseguridad ciudadana

