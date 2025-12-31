Últimas Noticias
PNP detuvo a un hombre durante incendio en taller de pirotécnicos en Ate

Hombre es detenido y llevado a la comisaría tras incendio en Santa Anita.
Hombre es detenido y llevado a la comisaría tras incendio en Santa Anita. | Fuente: RPP
Harold Quispe

por Harold Quispe

·

Efectivos de la Comisaría de Salamanca, en Ate, llevaron a un hombre no identificado a la dependencia policial del distrito. Hasta el momento, no se reportan heridos por el incendio.

Un incendio se registró en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en un inmueble que funcionaba como almacén y taller de pirotécnicos. Según pudo conocer RPP, el siniestro fue controlado por la Unidad de Bomberos, quienes se digirieron a la avenida Huarochirí con Carretera Central, en Ate.

Del mismo modo, en el lugar también estuvo personal de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo con el fin de hacer las diligencias e investigaciones correspondientes.

En ese sentido, efectivos de la Comisaría de Salamanca, en Ate, detuvieron a un hombre no identificado, quien fue subido a la parte posterior de la camioneta.

De acuerdo a las imágenes, captadas por RPP, el sujeto vestía un polo negro, estaba sentado y acompañado por cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la DEPINCRI en la parte posterior del vehículo.

Minutos antes, los bomberos realizaron los trabajos correspondientes para apagar el incendio de Código usando una grúa con escalera electrónica, denominada Cosmopólita 11, con e fin de apagar el fuego que se afectó a dos viviendas que estaban alrededor del almacén.

Por el momento, no hay reporte de personas heridas ni afectados por los gases tóxicos.

Incendio fue controlado por la Unidad de Bomberos. Miembros de la Fiscalía y Defensoría están en la zona.
Incendio fue controlado por la Unidad de Bomberos. Miembros de la Fiscalía y Defensoría están en la zona. | Fuente: RPP/Claudia Huamantingo

Incendio afectó inmueble en Ate que funcionaba como almacén de pirotécnicos

Un incendio destruyó este miércoles al menos un inmueble que funcionaba como almacén de pirotécnicos en el cruce de la avenida Huarochirí con Carretera Central, en el distrito de Ate, en el límite con Santa Anita. 20 unidades de los bomberos fueron necesarios para controlar la emergencia.

Fredy Rivera, jefe departamental de los bomberos, informó ante los medios de comunicación que este incendio fue de código 3 y afectó a otros tres inmuebles que terminaron con serios daños en sus estructuras. Sin embargo, señaló que desconoce cómo se inició el siniestro y recalcó que será la Policía Nacional quien realice la investigación respectiva.

El gerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, manifestó que el incendio se produjo en una zona donde se venden artefactos pirotécnicos y aseveró que la comuna capitalina brindó el apoyo a los bomberos.

"Nos estamos desplazando con personal de la Municipalidad de Lima para brindar, en primer lugar, el apoyo a los bomberos. Sedapal confirmó su presencia (en la emergencia) con el levantamiento del caudal (del agua) para que los bomberos se puedan abastecer", indicó para RPP.

Minsa reporta un herido por incendio en almacén de pirotécnicos en Ate

Por su parte, el Ministerio de Salud (Minsa) informó, a través de un mensaje en su cuenta de X, que un varón de 45 años fue atendido tras ser afectado por la inhalación de gases tóxicos en el incendio.

RPP pudo captar también el momento en que un perro fue rescatado con vida por los bomberos. El animal se encontraba escondido en una de las viviendas afectadas por el fuego.

La mascota recibió atención médica de inmediato, pero el dueño de la mascota evitó dar declaraciones a la prensa.

Incendio Ate Bomberos PNP

