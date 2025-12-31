PNP detuvo a un hombre durante incendio en taller de pirotécnicos en Ate

Un incendio se registró en la tarde de este miércoles 31 de diciembre en un inmueble que funcionaba como almacén y taller de pirotécnicos. Según pudo conocer RPP, el siniestro fue controlado por la Unidad de Bomberos, quienes se digirieron a la avenida Huarochirí con Carretera Central, en Ate.

Del mismo modo, en el lugar también estuvo personal de la Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo con el fin de hacer las diligencias e investigaciones correspondientes.

En ese sentido, efectivos de la Comisaría de Salamanca, en Ate, detuvieron a un hombre no identificado, quien fue subido a la parte posterior de la camioneta.

De acuerdo a las imágenes, captadas por RPP, el sujeto vestía un polo negro, estaba sentado y acompañado por cuatro agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de la DEPINCRI en la parte posterior del vehículo.

Minutos antes, los bomberos realizaron los trabajos correspondientes para apagar el incendio de Código usando una grúa con escalera electrónica, denominada Cosmopólita 11, con e fin de apagar el fuego que se afectó a dos viviendas que estaban alrededor del almacén.

Por el momento, no hay reporte de personas heridas ni afectados por los gases tóxicos.