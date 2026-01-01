Bomberos atendieron más de 70 emergencias en Lima en las primeras horas del Año Nuevo 2026

El Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el Centro de Operaciones de la comuna capitalina tiene registrado más de 70 salidas de bomberos a emergencias durante las primeras horas del Año Nuevo 2026.

En diálogo con RPP, el funcionario edil indicó que, de esas emergencias, hubo un incendio de código 3 en San Juan de Lurigancho, al menos cinco siniestros de código 2 y otros casos fueron amagos de incendio.

"El Centro de Operación de Emergencia Regional de la Municipalidad tiene hasta ahorita registrado, de salidas de bomberos, a 77 emergencias. [¿La mayoría qué códigos han sido clasificados?] Están de código 3, uno en San Juan de Lurigancho, el resto código 2, habrán sido unos 5 en total; y el resto son amagos de incendio que han podido ser controlados por las unidades cercanas en cada jurisdicción", informó Casaretto.

Los bomberos y personal de la Municipalidad informaron que la mayoría de estas emergencias tuvo su origen en la caída de pirotécnicos sobre viviendas de construcción precaria.

RPP pudo conocer que, en las próximas horas, la Municipalidad brindará un informe oficial sobre los detalles de las alertas de emergencias durante la madrugada del inicio del Año Nuevo 2026.

Mario Casaretto precisó que, hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas de gravedad por los incendios, pero sí daños materiales en algunas viviendas.