Bomberos atendieron más de 70 emergencias en Lima en las primeras horas del Año Nuevo 2026

Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

Así lo informó a RPP Mario Casaretto, gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima. Las emergencias fueron, en su mayoría, incendios o amagos de incendios provocados por el uso de pirotécnicos en las celebraciones de Año Nuevo.

Lima
00:00 · 04:40

El Gerente de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Casaretto, informó que el Centro de Operaciones de la comuna capitalina tiene registrado más de 70 salidas de bomberos a emergencias durante las primeras horas del Año Nuevo 2026.

En diálogo con RPP, el funcionario edil indicó que, de esas emergencias, hubo un incendio de código 3 en San Juan de Lurigancho, al menos cinco siniestros de código 2 y otros casos fueron amagos de incendio

"El Centro de Operación de Emergencia Regional de la Municipalidad tiene hasta ahorita registrado, de salidas de bomberos, a 77 emergencias. [¿La mayoría qué códigos han sido clasificados?] Están de código 3, uno en San Juan de Lurigancho, el resto código 2, habrán sido unos 5 en total; y el resto son amagos de incendio que han podido ser controlados por las unidades cercanas en cada jurisdicción", informó Casaretto.

Los bomberos y personal de la Municipalidad informaron que la mayoría de estas emergencias tuvo su origen en la caída de pirotécnicos sobre viviendas de construcción precaria.

RPP pudo conocer que, en las próximas horas, la Municipalidad brindará un informe oficial sobre los detalles de las alertas de emergencias durante la madrugada del inicio del Año Nuevo 2026.

Mario Casaretto precisó que, hasta el momento, no hay reporte de personas afectadas de gravedad por los incendios, pero sí daños materiales en algunas viviendas.

La Victoria: Dos incendios de código dos se registraron en la avenida García Naranjo
La Victoria: Dos incendios de código dos se registraron en la avenida García Naranjo | Fuente: RPP | Fotógrafo: Jesús Ortiz

Incendios en La Victoria

RPP pudo conocer sobre dos incendios de código dos que se registraron en la avenida García Naranjo, en el distrito limeño de La Victoria.

El primer incendio ocurrió en una vivienda en el cruce de García Naranjo con Antonio Bazo, la cual quedó inhabitable tras la acción del fuego.  

El segundo afectó a un almacén de prendas de vestir, situado en García Naranjo con el jirón Huánuco.

Pese a la magnitud de estas emergencias, no se reportaron personas heridas; sin embargo, los daños materiales fueron considerables.

"Ha habido un equipo que ha estado trabajando a 3 cuadras, en la cuadra 13. Han estado confinando otro incendio y de repente nos han avisado de la presencia de este incendio. Aparentemente han estado unos niños jugando. No sabemos por qué, al final es una materia de investigación", informó a RPP el brigadier mayor de los Bomberos del Perú, Miguel Gallegos.

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
