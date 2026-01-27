Arequipa: hombre es detenido por echar gasolina a trabajadora de un restaurante y amenazarla con quemarla

La víctima señaló que la gasolina le provocó ardor en los ojos y malestar en distintas partes del cuerpo, además de un fuerte impacto emocional.

Un hombre fue detenido este martes luego de que la trabajadora de un restaurante lo denunciara por echarle gasolina y la amenazara con prenderle fuego. El hecho ocurrió en el interior de un restaurante ubicado en la plataforma comercial Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, región Arequipa.

El presunto agresor fue identificado como Enrique Justo Roque Cari (59). Según la denuncia de la víctima, este sujeto ingresó ayer al local para almorzar. Tras permanecer varios minutos en el lugar, el hombre se quedó dormido y, al despertar, notó la ausencia de su teléfono celular, por lo que acusó a la joven de haberlo robado. Pese a que ella negó los hechos, este reaccionó y le arrojó gasolina.

"Es un sujeto que ha entrado a consumir (al restaurante), pero yo no la atendí, lo atendió mi jefe. Yo me acerqué a otra mesa, pero ahí fue cuando me comenta el señor (jefe): 'despiértelo, parece que la han robado'. Yo no me percaté si le habían jalado el celular. Yo me acerco, le desperté, y le digo: 'señor, despiértese, cuidado que le roban'. Él se me acerca y yo le digo: 'Te voy a quemar, te voy a matar. Nos quemamos los dos'. Y ahí fue cuando él agarra el balde ya me tira toda la gasolina al cuerpo", expresó la víctima para RPP.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, muestran que el hombre se queda dormido sobre una mesa y que, posteriormente, otro individuo se acerca y le sustrae el celular. Aun así, el comensal responsabiliza a la trabajadora y procede a rociarla con el combustible.

La denunciante señaló que la gasolina le provocó ardor en los ojos y malestar en distintas partes del cuerpo, además de un fuerte impacto emocional. La joven manifestó que vive con temor de que el agresor regrese al restaurante para atacarla y pidió garantías para su seguridad.

El agresor está detenido en la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero mientras que la Fiscalía continúa las investigaciones.