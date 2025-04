Minedu anuncia clases virtuales para colegios públicos de Lima Metropolitana por paro de transportistas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Ministerio de Educación anunció este miércoles que mañana las clases escolares en los colegios públicos de Lima Metropolitana serán virtuales. Esto por el paro de transportistas que se dará en la capital.

"La DRELM monitoreará de forma permanente la situación y coordinará con las instancias correspondientes para adoptar todas las medidas que sean necesarias, a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección de la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo", señaló en un comunicado.

El Gobierno Regional del Callao había anunciado también que las clases en los colegios públicos y privados en el primer puerto serán virtuales mañana.

Varias universidades, tanto públicas como privadas, también suspenderán las actividades académicas presenciales en la capital debido a la medida anunciada por los transportistas.

Paro de transporte

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) convocó para este jueves a un paro de transporte en protesta contra la extorsión y los asesinatos a conductores de vehículos de transporte público registrados en las últimas semanas.

Mediante un comunicado, la Anitra señaló que la situación actual es una "guerra" iniciada por los delincuentes contra los emprendedores y trabajadores independientes, entre los cuales están los transportistas.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano para Lima y Callao, también se sumará a la medida y precisó que el gremio agrupa a 73 empresas, lo que equivale a la paralización de más de 7 000 buses que prestan servicios en Chosica, Huaycán, Carapongo, Vitarte, así como en zonas de Lima Norte, Este y Centro, además del Callao.

“Es una paralización, apagar nuestras unidades en las terminales. Nosotros no vamos a ir a ninguna marcha. Nosotros apagamos y esperamos que el Gobierno cumpla estos pedidos que le estamos haciendo, que no es nuevo. No queremos ir a improvisar una plataforma de lucha”, declaró.