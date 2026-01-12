Policía Nacional asciende a suboficial que abatió a sujeto que asesinó a transportista en Comas

La ceremonia contó con la presencia del presidente José Jerí y autoridades policiales en Palacio de Gobierno.

La Policía Nacional ascendió este lunes a Eriksson Roy Pozo Reátegui al grado de suboficial de primera tras abatir al sujeto que había asesinado previamente a un conductor de transporte público en Comas la noche del último miércoles 7 de enero.

La ceremonia de reconocimiento contó con la presencia del presidente José Jerí, autoridades policiales y representantes del Ministerio del Interior. Durante el acto, tanto el mandatario como el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, colocaron los galones al efectivo policial y lo distinguieron por su trabajo.

José Jerí mencionó en su discurso que, en momentos en que se necesitan referentes y ejemplos, aparecen buenos policías como Pozo Reátegui.

“Esta ceremonia de ascenso responde a un reconocimiento y compromiso pleno del Gobierno y del Estado. Necesitamos más Erikssons, policías valientes que, conforme a ley, actúan sin dudar”, enfatizó.

El caso

Eriksson Roy Pozo, quien estaba vestido de civil aquella noche, presenció como Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, disparó contra un chofer de transporte público en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste.

Testigos indicaron a RPP que el atacante abordó la combi como un pasajero más y, al ocupar el asiento de la cobradora, disparó contra el chofer.

Tras cometer el crimen, Paredes Ramos descendió del vehículo e intentó huir por una calle aledaña; sin embargo, en la unidad también viajaba Roy Pozo, quien lo persiguió y lo abatió luego de un enfrentamiento armado.