Fernando Rospigliosi resta importancia a reunión de Jerí con empresario chino: "Le gusta el chifa, pues, déjenlo"

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, restó importancia a la reunión no oficial entre el mandatario José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang en un chifa de San Borja, que fue revelada por un programa dominical y confirmado por la Presidencia y el mismo jefe de Estado.

"Le gusta el chifa, pues, déjenlo", dijo Rospigliosi entre risas, al responder a una consulta sobre el tema por periodistas en los exteriores del Parlamento.

Esta declaración del titular del Legislativo se dio en medio de consultas sobre otros temas como el paro de transportistas anunciado para el 14 de enero, a lo que Rospigliosi indicó que el gobierno negocia con los gremios y espera una resolución.

Rospigliosi responde sobre reunión de José Jerí con empresario chino. | Fuente: SJL TV

La noche de ayer, domingo, el programa Punto Final reveló el encuentro entre José Jerí y el referido empresario chino realizado la noche del último 26 de diciembre. De acuerdo al reportaje, esta cita se concretó sin que se registre en el Portal de Transparencia del Estado.

Presidencia confirmó la cita, calificándola de "inocua" y enfocada en el Día de la Amistad Perú-China, programado para el 1 de febrero.

Según el reportaje de Punto Final, Jerí y Zhihua Yang se reunieron en un chifa ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja. El mandatario llegó a bordo de un vehículo oficial Audi, conocido como 'el cofre' y utilizado previamente por los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte.

Jerí vestía completamente de blanco, con una capucha cubriéndole la cabeza y un morral negro, y permaneció en el lugar entre las 10:18 p.m. y las 11:55 p.m.

Zhihua Yang es gerente general de Hidroeléctrica América S.A.C., Construcciones Capon SAC y America Capon SAC, empresas con domicilio fiscal en el mismo edificio donde opera el chifa.

Punto Final también mencionó una cuarta empresa en el inmueble, Tengda Cerámica SAC, de capitales chinos, que contrató en dos ocasiones los servicios legales de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte.

Confirmación oficial y respuesta de Jerí

El Despacho Presidencial confirmó el encuentro, pero lo describió como una conversación sobre la próxima celebración del Día de la Amistad Perú-China.

"Hay presidentes que atendían desde casa como PPK", justificó Presidencia respecto a que la reunión no se realizara en Palacio de Gobierno.

Además, aclaró que Jerí y Yang se conocen desde hace tiempo, y que la capucha en la vestimenta del mandatario fue para evitar fotos.

En declaraciones a la prensa, José Jerí admitió que la reunión no fue oficial y que no se registró porque solo fue a cenar.

"Uno, era 26 [de diciembre]; dos, principalmente, yo fui a cenar; y tercero, esa es una serie de actividades que se están haciendo. Algunas actividades han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado finalmente el 1 de febrero cuando él [Zhihua Yang], espero, todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú- China", dijo.

Jerí enfatizó que el encuentro formaba parte de coordinaciones para el evento del 1 de febrero, trabajando también a nivel de Cancillería, y que empresarios como Yang buscan que su participación en Palacio de Gobierno sea óptima.

"Sobre el día 1 de febrero, que se va a tener el Día de la Amistad Perú-China, ya habíamos tomado previamente la decisión de que tenemos que hacer algo diferente, porque China es un socio comercial para nosotros, y en consecuencia, además de que voy a comer en ese restaurante, también ellos están interesados en hacer una exposición, y que el día 1 de febrero se van a ver todos los detalles", añadió.

El mandatario negó irregularidades y descartó vínculos con Nicanor Boluarte, a quien dijo no conocer personalmente.

En una conferencia de prensa previa, Jerí defendió sus salidas a diferentes horas, atribuyéndolas a motivaciones guiadas por su "instinto".

"Perfectamente, saben que salgo de madrugada, salgo de día, salgo de tarde, salgo de noche, según lo que mi instinto me indique, pero es cierto que, con antecedentes de años anteriores, se puede entender de una manera incorrecta, admito ello, pero no es así. Hay ciertas sombras pasadas que se podría querer comparar con mi accionar. Totalmente descartado", manifestó.