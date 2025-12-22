Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Rafael López Aliaga: "Ruego que Venezuela recupere su libertad antes de Navidad"

López Aliaga presentó a sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados.
López Aliaga presentó a sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados. | Fuente: Redes sociales Renovación Popular
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

El candidato presidencial de Renovación Popular se pronunció sobre la situaciónen el país vecino y afirmó que espera el anuncio importante que hará Donald Trump.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, dijo esperar que Venezuela recupere su libertad antes de la Navidad. Esto con referencia a la posible intervención militar de Estados Unidos en dicho país.

"Yo ruego a Dios lo siguiente: ruego que Venezuela, antes de navidad, recupere su libertad, viva Venezuela. Sería el mejor regalo de navidad para toda Sudamérica, esa fraternidad latinoamericana", dijo López Aliaga durante la presentación de sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados para las Elecciones Generales 2026. 

El candidato presidencial manifestó que en las próximas horas se conocerá un pronunciamiento de Donald Trump con respecto a Venezuela. 

"Que el pueblo de Venezuela tenga al presidente y a la vicepresidenta que ellos eligieron, no a un 'narco dictador', un asesino. Ya es hora que se largue el asesino, pero depende de las próximas horas, hay un anuncio importante del presidente Trump", indicó. 

López Aliaga saludó que en Latinoamérica se estén dando elecciones que permiten nuevos mandatarios de derecha y que inició en Argentina con Javier Milei. 

Informes RPP

Proética: La percepción de la corrupción en el Perú llegó a su nivel más alto en 2025

Un reciente informe de Proética no solo confirma que la ciudadanía percibe la corrupción como uno de los problemas más graves del país, sino que también expone una profunda crisis de confianza hacia las principales instituciones públicas. Más detalles en el siguiente informe.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Donald Trump Rafael López Aliaga Venezuela

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA