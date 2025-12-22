Rafael López Aliaga: "Ruego que Venezuela recupere su libertad antes de Navidad"

El candidato presidencial de Renovación Popular se pronunció sobre la situaciónen el país vecino y afirmó que espera el anuncio importante que hará Donald Trump.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial por Renovación Popular, dijo esperar que Venezuela recupere su libertad antes de la Navidad. Esto con referencia a la posible intervención militar de Estados Unidos en dicho país.

"Yo ruego a Dios lo siguiente: ruego que Venezuela, antes de navidad, recupere su libertad, viva Venezuela. Sería el mejor regalo de navidad para toda Sudamérica, esa fraternidad latinoamericana", dijo López Aliaga durante la presentación de sus candidatos al Senado y Cámara de Diputados para las Elecciones Generales 2026.

El candidato presidencial manifestó que en las próximas horas se conocerá un pronunciamiento de Donald Trump con respecto a Venezuela.

"Que el pueblo de Venezuela tenga al presidente y a la vicepresidenta que ellos eligieron, no a un 'narco dictador', un asesino. Ya es hora que se largue el asesino, pero depende de las próximas horas, hay un anuncio importante del presidente Trump", indicó.

López Aliaga saludó que en Latinoamérica se estén dando elecciones que permiten nuevos mandatarios de derecha y que inició en Argentina con Javier Milei.