Renzo Reggiardo sobre agresión de Alcarraz contra funcionario del SAT: "Tuvo una reacción que no debió suceder"

El alcalde de Lima consideró que la parlamentaria cometió un error tras protagonizar un incidente anoche en San Juan de Miraflores.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que la congresista Kira Alcarraz se equivocó al agredir a un funcionario del Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT) y dijo que toda autoridad debe cumplir con las normas.

"No quiero entrar en una discusión abierta con la congresista, creo que se equivocó, sobreactuó, tuvo una reacción que no debió suceder. Nosotros hemos actuado como corresponde, sin cometer excesos y por eso emitimos un pronunciamiento desde el SAT", expresó en conferencia de prensa tras una actividad oficial en la Municipalidad de Lima.

Reggiardo sostuvo que los cargos "son efímeros", por lo que todo funcionario debe aceptar cuando comete una falta.

"Tengan cuidado de, a veces, reaccionar de forma indebida, porque hay que cumplir con las normas y reglas. Sino se actúa de forma adecuada, cumpliendo con el pago de papeletas, infracciones. Se reconoce cuando se comete una falta y no sobreactuar porque los cargos son efímeros", añadió.

El incidente

La denuncia fue hecha pública por el noticiario 24 horas. Según el programa periodístico, los hechos habrían ocurrido ayer, lunes, en las inmediaciones del puente Atocongo, en San Juan de Miraflores, durante un operativo para identificar unidades con deudas en estado coactivo.

Según el SAT, la parlamentaria se encontraba a bordo de un auto que tenía "orden de captura" por presentar "deuda por infracción de tránsito", por lo que fue intervenido. Sin embargo, Alcarraz intentó evitar que le quitaran su vehículo, "pero al no lograrlo, abofeteó y arrebató el celular" al agente que la abordó.

"Desde el SAT de Lima, rechazamos tajantemente la agresión en contra de nuestro colaborador, más aún cuando proviene de una autoridad, cuyo comportamiento debe ser siempre ejemplar y acorde con los principios de respeto y legalidad", acotó.

La institución informó que el vehículo fue trasladado al depósito conforme al procedimiento administrativo, Posteriormente, fue liberado tras acogerse a un fraccionamiento de deuda.