“Estoy agradecido con Dios”: Kenyi, hermano de Tony Succar, superó el cáncer de tiroides

El hermano del reconocido productor Tony Succar dejó atrás el diagnóstico de cáncer de tiroides y agradeció el apoyo de su familia y seguidores.

En septiembre de 2025, Kenyi Succar comunicó a sus seguidores que le detectaron un tumor maligno en la tiroides, tras ser operado y estar en recuperación, reveló que está libre de cáncer.

El artista, que es hermano del productor Tony Succar, confesó que los exámenes después de la operación resultaron favorables ya que la enfermedad no se expandió a otros órganos.

“Gracias Dios, gracias familia, gracias a cada persona que me mandó luz y oraciones. Tengo salud gracias ustedes”, escribió en sus redes sociales.

En su video, mostrando su cicatriz en el cuello, contó cómo fue este proceso. “La parte izquierda de mi tiroides dice que está funcionando muy bien. Entonces ya no voy a necesitar medicina. El doctor dijo que ya no necesito radiación, no necesito ni un tratamiento”.

Si bien está libre de cáncer, Kenyi Succar tendrá que hacerse chequeos preventivos anualmente. “Tengo que chequearme cada año si no vuelve, pero no va a volver. Estoy tan feliz para brindarles esta buena noticia y darles optimismo de que todo va a estar bien”.

Hermano de Tony Succar fue operado por un tumor maligno

El también cantante recordó que en 2017 se sometió a exámenes que determinaron que el nódulo era benigno. Sin embargo, recientemente este comenzó a crecer rápidamente, por lo que los médicos realizaron una nueva biopsia.

"Encontraron que era maligno. Un 70% de probabilidad de que sea un cáncer de bajo riesgo y poco agresivo", señaló.

Además, indicó que fue sometido a una cirugía llamada lobectomía, un procedimiento quirúrgico que consiste en extirpar un lóbulo de la glándula tiroides.

"Lo que me van a hacer es una lobectomía, me van a quitar la mitad de la tiroides. Me voy a deshacer de esto de aquí", detalló en ese entonces, señalando parte de su cuello.