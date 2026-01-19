Últimas Noticias
Sujetos acribillaron a un hombre en los exteriores de un mercado en el Rímac

Rímac: un hombre muere tras ser atacado por dos sujetos en los exteriores de un mercado
Rímac: un hombre muere tras ser atacado por dos sujetos en los exteriores de un mercado
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

En el lugar del crimen se encontraron más de 10 casquillos de bala, según lo que han reportado las autoridades.

Un hombre murió este lunes tras ser atacado a balazos por dos sujetos en los exteriores del mercado Cooperativa El Trébol, en la zona de Caquetá, en el Rímac.

La víctima ha sido identificada como Jimmy Anderson Carhuas Ramírez, de 38 años, quien se encontraba con un grupo de amigos cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar. Según testigos, uno de estos individuos descendió del vehículo y abrió fuego, provocando que las personas corrieran para poder ponerse a salvo. Sin embargo, señalaron que los atacantes persiguieron a la víctima hasta este mercado, donde continuaron disparándole.

Jimmy Carhuaz fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, sin embargo, llegó sin signos vitales. En el lugar del crimen se encontraron más de 10 casquillos de bala según lo que han reportado las autoridades.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional, quienes realizaron el recojo de evidencias mientras el caso ya es investigado por la comisaría del sector para poder dar con los responsables de este ataque. 

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Rímac Policía Nacional Delincuencia

