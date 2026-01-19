Sujetos acribillaron a un hombre en los exteriores de un mercado en el Rímac

En el lugar del crimen se encontraron más de 10 casquillos de bala, según lo que han reportado las autoridades.

Un hombre murió este lunes tras ser atacado a balazos por dos sujetos en los exteriores del mercado Cooperativa El Trébol, en la zona de Caquetá, en el Rímac.

La víctima ha sido identificada como Jimmy Anderson Carhuas Ramírez, de 38 años, quien se encontraba con un grupo de amigos cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta, llegaron al lugar. Según testigos, uno de estos individuos descendió del vehículo y abrió fuego, provocando que las personas corrieran para poder ponerse a salvo. Sin embargo, señalaron que los atacantes persiguieron a la víctima hasta este mercado, donde continuaron disparándole.

Jimmy Carhuaz fue trasladado de emergencia al Hospital Cayetano Heredia, sin embargo, llegó sin signos vitales. En el lugar del crimen se encontraron más de 10 casquillos de bala según lo que han reportado las autoridades.

Hasta el lugar llegaron peritos de criminalística de la Policía Nacional, quienes realizaron el recojo de evidencias mientras el caso ya es investigado por la comisaría del sector para poder dar con los responsables de este ataque.