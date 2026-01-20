Surquillo: PNP capturó a tres venezolanos presuntamente implicados en el asesinato de un ciudadano colombiano

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres ciudadanos venezolanos, sindicados de haber perpetrado el asesinato del colombiano Andrés Camilo Soto Huérfano (26), cuyo cadáver fue abandonado en una calle del distrito de Chorrillos.

Los extranjeros, entre ellos una mujer, fueron detenidos en un operativo policial realizado en una vivienda de la urbanización Villa Victoria, en el distrito limeño de Surquillo.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen del ciudadano colombiano estaría vinculado a una pugna por el control del cobro de cupos en la zona sur de Lima.

“El examen de homologación de las armas de fuego nos dirán en qué otros eventos criminales pueden haber participado (los detenidos)”, apuntó el jefe policial.

Según el alto mando, entre los detenidos, hay un sujeto que habría estado hace algunos meses recluido en el penal de Huaral, cumpliendo condena por delitos como extorsión y tenencia ilegal de armas.



Arsenal en su poder

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que los ciudadanos venezolanos detenidos tenían en su poder dos armas de fuego con la serie erradicada, una granada de guerra, una considerable cantidad de municiones y un cuaderno en el que figuraban nombres de presuntas víctimas a quienes se les exigía pagos extorsivos.

Todo lo incautado será sumado a la investigación abierta contra los extranjeros; que, al cierre de este informe, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de los extranjeros, quienes integrarían la banda criminal ‘Los Merlys-Makacos’.

“Tras ejecutar el operativo Impacto 2026, se capturó a tres sujetos implicados en homicidio, extorsión y secuestro. Se incautaron dos armas de fuego abastecidas y con series limadas, una granada de guerra, municiones, celulares, un vehículo y se decomisó marihuana”, señaló la institución.



