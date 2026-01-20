Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Surquillo: PNP capturó a tres venezolanos presuntamente implicados en el asesinato de un ciudadano colombiano

Entre los detenidos, hay una mujer.
Entre los detenidos, hay una mujer. | Fuente: PNP
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

Según la Policía Nacional, los detenidos habrían perpetrado el asesinato del colombiano Andrés Camilo Soto Huérfano, cuyo cuerpo fue abandonado en una calle de Chorrillos.

Lima
00:00 · 02:04

Agentes de la Policía Nacional capturaron a tres ciudadanos venezolanos, sindicados de haber perpetrado el asesinato del colombiano Andrés Camilo Soto Huérfano (26), cuyo cadáver fue abandonado en una calle del distrito de Chorrillos.

Los extranjeros, entre ellos una mujer, fueron detenidos en un operativo policial realizado en una vivienda de la urbanización Villa Victoria, en el distrito limeño de Surquillo

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que, de acuerdo con las primeras investigaciones, el crimen del ciudadano colombiano estaría vinculado a una pugna por el control del cobro de cupos en la zona sur de Lima. 

“El examen de homologación de las armas de fuego nos dirán en qué otros eventos criminales pueden haber participado (los detenidos)”, apuntó el jefe policial.

Según el alto mando, entre los detenidos, hay un sujeto que habría estado hace algunos meses recluido en el penal de Huaral, cumpliendo condena por delitos como extorsión y tenencia ilegal de armas. 

¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Arsenal en su poder

Fuentes policiales consultadas por RPP detallaron que los ciudadanos venezolanos detenidos tenían en su poder dos armas de fuego con la serie erradicada, una granada de guerra, una considerable cantidad de municiones y un cuaderno en el que figuraban nombres de presuntas víctimas a quienes se les exigía pagos extorsivos.

Todo lo incautado será sumado a la investigación abierta contra los extranjeros; que, al cierre de este informe, fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), la Policía Nacional destacó la captura de los extranjeros, quienes integrarían la banda criminal ‘Los Merlys-Makacos’. 

“Tras ejecutar el operativo Impacto 2026, se capturó a tres sujetos implicados en homicidio, extorsión y secuestro. Se incautaron dos armas de fuego abastecidas y con series limadas, una granada de guerra, municiones, celulares, un vehículo y se decomisó marihuana”, señaló la institución.

Te recomendamos
Informes RPP

Ley 32490 creará grupo de elite para combatir extorsiones y sicariato a transportistas

El Gobierno ha fijado este sábado 17 de enero como fecha límite para publicar el reglamento de la Ley 32490. Aunque la norma fue promulgada en noviembre, la falta de una reglamentación ha impedido, hasta ahora, ejecutar las medidas previstas en la ley contra la extorsión y el sicariato, delitos que golpean severamente al gremio del transporte de pasajeros. ¿Cuáles son los alcances de esta ley contra le extorsión y el sicariato?
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Surquillo Chorrillos Inseguridad ciudadana Policía Nacional PNP

RPP TV

En Vivo

Más sobre Policiales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA