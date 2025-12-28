Un perrito perdió la vida tras ser arrollado por un camión recolector de basura en San Juan de Lurigancho

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho informó que los trabajadores responsables de este hecho han sido separados preventivamente para las investigaciones correspondientes.

Las cámaras de seguridad de una casa ubicada en San Juan de Lurigancho registraron el instante en que un camión recolector de basura, perteneciente a la municipalidad del distrito, arrolló a un perrito que estaba echado en la pista.

Este hecho se registró durante la mañana del pasado domingo 21 de diciembre. Sin embargo, las imágenes de este suceso se dieron a conocer recién este fin de semana por las redes sociales, lo que provocó una indignación general y también motivó un pronunciamiento por parte del municipio distrital.

El video muestra al animal, que sufría de problemas para moverse, intentando apartarse del camino al notar la presencia del camión que transitaba por una calle muy estrecha. Sin embargo, el conductor del pesado vehículo continuó su marcha, pasando por encima de la mascota.

Uno de los trabajadores, en lugar de ayudar al perro, solo atinó a levantarlo y lanzar su cuerpo dentro del camión como si fuera un desecho más. Luego de ello, el vehículo continuó su recorrido.

Trabajadores serán investigados

La Municipalidad de San Juan de Lurigancho aseguró que los trabajadores que estaban en ese camión de basura ya fueron separados de sus funciones para que afronten una investigación con respecto a la muerte del animal. Asimismo, señalan que a partir de ahora reforzarán los protocolos de recolección de residuos así como también habrán capacitaciones para el personal.

"Este hecho no representa los valores de nuestra institución ni el trabajo responsable que realizan cientos de trabajadores municipales día a día", se lee en un comunicado.

Por el momento, el municipio no ha precisado el lugar exacto donde sucedió este hecho ni tampoco ha señalado si el perro pertenecía a alguna familia.

El Poder Judicial recordó hace unos días que un caso de maltrato animal se castiga hasta con cinco años de prisión de acuerdo a la gravedad de los hechos, según el artículo 206-A del Código Penal.