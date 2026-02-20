Un hombre fue asesinado a plena luz del día en una transitada avenida de Santa Anita

La Policía Nacional identificó a la víctima como un hombre de 25 años, quien recibió hasta cinco disparos que terminaron con su vida.

Un hombre fue asesinado de varios disparos este viernes en la cuadra 5 de la avenida Los Chancas, en Santa Anita. La víctima estaba en los exteriores de una ferretería ubicada en dicha vía cuando un desconocido se le acercó por la espalda y lo atacó.

La víctima fue identificada por la policía como Eber Andrés Romero Salvatierra, de 25 años. En la escena del crimen se hallaron cinco casquillos de bala, los cuales serán sometidos a peritajes.

Agentes del Departamento de Investigación Criminal de Santa Anita y peritos de Criminalística realizan las diligencias correspondientes para determinar el móvil del ataque e identificar al responsable.

Familiares de la víctima llegaron hasta el lugar para el reconocimiento del cuerpo. Ellos evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación.