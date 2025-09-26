PJ dicta nueve meses de prisión preventiva contra hombre que captó a menor de 11 años por redes sociales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial dictó este viernes nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes (39) por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de menor de 11 años.

Este sujeto fue capturado el último martes en Ate Vitarte luego de que fuera acusado por los familiares de la niña de haberse contactado por redes sociales con la menor y con engaños hacerla salir de su casa en San Juan de Lurigancho para irse con él.

La Fiscalía indicó que la investigación contra Laynes es por el delito contra la libertad sexual de la menor, que fue hallada en vísperas, luego de que se reportara su desaparición el último domingo.

Hallazgo de la menor

El Ministerio del Interior informó el martes 23 de setiembre sobre el hallazgo de la menor de 11 años que había sido reportada como desaparecida desde el último domingo, luego de que se reuniera con el sujeto investigado, quien la contactó por un videojuego en línea.

La tía de la niña confirmó en RPP que la menor se encuentra a buen recaudo y que colaborarán con las investigaciones contra Laynes.

Por su parte, la madre de la niña había indicado también para RPP que el domingo, cuando llegó a su vivienda, no encontró a la menor y que encontró su celular, en el que vio los mensajes que intercambió con Laynes.

"Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice 'mami', pero este luego le quitó el teléfono", sostuvo la madre.