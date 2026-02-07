Pánico en Gamarra: sujeto realizó varios disparos contra galería del emporio comercial

Los ataques estaban dirigidos contra la galería Modelli. | Fuente: RPP

Pánico en Gamarra. Un sujeto desconocido realizó esta madrugada varios disparos contra la galería Modelli, ubicada frente al Parque Cánepa, en pleno corazón del emporio comercial del distrito de La Victoria.

Según fuentes policiales consultadas por RPP, un hombre ingresó a la zona comercial al promediar las 5:30 a.m. de este sábado, 7 de enero, y realizó hasta cinco disparos contra la galería; tras lo cual escapó a bordo de una motocicleta junto con un cómplice.

El ataque armado no dejó heridos ni víctimas, pero sí ha sembrado el temor entre los comerciantes y clientes del emporio comercial, ya que se sienten desprotegidos ante las bandas criminales.

Nuestra reportera conversó con Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, quien brindó detalles de lo ocurrido.

“Lo que sí sabemos y nos han comentado es que esto no ha sido ningún enfrentamiento. Lo que ha habido es que, al parecer, un personaje en moto ha estado en Huánuco con Unanue, esperando otro personaje, que ha entrado y ha disparado”, refirió.

“O sea, al parecer, es un mensaje que han querido dejar y queremos saber a quién iba dirigido el mensaje. Y, por ahora, lo que hay que hacer es pedirle a las autoridades reforzar la seguridad nocturna (en Gamarra)”, añadió.

Según la dirigente, la presencial policial en Gamarra se da a partir de las siete de la mañana, por lo que consideró necesario ampliar el horario del resguardo, a fin de evitar casos como los de esta madrugada.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Ataque en investigación

Susana Saldaña refirió que los propietarios de la tienda Modelli han negado haber recibido amenazas previas, por lo que se mostraron sorprendidos por el ataque armado perpetrado contra su negocio.

Durante la mañana, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del atentado y realizaron las investigaciones preliminares.

En las inmediaciones, hay varias cámaras de seguridad, tanto del municipio de La Victoria como de las distintas galerías. Las imágenes captadas por estos dispositivos serán determinantes para poder identificar a los sujetos involucrados en esta balacera.

