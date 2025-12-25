Incendio declarado poco después de la medianoche consumió cochera en SMP

Se presume que el incendio inició debido a los pirotécnicos utilizados para celebrar la llegada de la Navidad. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Un incendio declarado poco después de la medianoche consumió una cochera de la calle Florida, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), al norte de Lima.

Más de 20 agentes del Cuerpo de Bomberos acudieron a atender la emergencia, que no dejó víctimas mortales, aunque sí cuantiosos daños materiales; según declaró el comandante Cristian Montenegro, jefe de la 1ra Brigada de Lima Norte.

“Al momento, ya está controlado. Solamente son pérdidas materiales, no hay víctimas humanas. Cuando hemos venido, el incendio ya ha estado declarado, el cual se ha combatido rápidamente con las unidades que han venido de Lima Norte y el Callao”, manifestó.

El representante bomberil refirió que, dentro del predio, se encontraron balones de gas y diversos materiales, por lo que se presume que en el recinto se acopiaba reciclaje.

“Han sacado un par de balones de gas, no sabemos si producto del reciclaje, pero han habido bastantes cosas; porque nos han informado que es un lugar que almacena, que acopia varias cosas de estas”, refirió.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Incendio controlado

Al cierre de este informe, los bomberos trabajaban en las labores de enfriamiento, a fin de evitar que las llamas puedan reavivarse.

Cuando culminen las labores de los bomberos, iniciarán las investigaciones, a fin de determinar las causas del incendio.

Sin embargo, por la hora en la que ocurrió, todo apunta a que el fuego inició debido a los pirotécnicos utilizados por la ciudadanía para celebrar la llegada de la Navidad.

