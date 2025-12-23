Últimas Noticias
SMP: conductor fue asesinado a balazos por desconocidos dentro de su vehículo

Wendy Milla Loo

La víctima fue interceptada y acribillada por sujetos armados en la avenida Santa María, tras una persecución presuntamente para robarle dinero. Pese a ser auxiliado y trasladado a una clínica, el hombre falleció en el camino.

Lima
La víctima fue auxiliada por transeúntes y serenos de San Martín de Porres.
La víctima fue auxiliada por transeúntes y serenos de San Martín de Porres. | Fuente: RPP

Un hombre fue asesinado a balazos por delincuentes cuando se desplazaba a bordo de su vehículo por la avenida Santa María, a la altura del cruce con la avenida Las Torres, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP).

Según un testigo del crimen, quien se identificó como José Ramírez, la víctima era perseguida por un auto, que le cerró el pase para presuntamente robarle el dinero que llevaba consigo.

“Hay un señor que llevaba dinero supuestamente y lo han perseguido. Los delincuentes en un auto lo han alcanzado, le han cerrado el pase y le han baleado. Han ido dos autos, el de adelante de la víctima y atrás hay otro auto, supuestamente de los delincuentes. Ha habido cuatro disparos, pero no sé cuántos exactamente le ha alcanzado”, dijo Ramírez a RPP.

Víctima falleció de camino a centro de salud

La víctima, aún con vida, fue auxiliada por transeúntes y serenos de San Martín de Porres. Estos últimos trasladaron en su camioneta al hombre herido a una clínica cercana. Sin embargo, lamentablemente falleció en el camino.

Al cierre de este informe, personal de la Policía Nacional cercó la escena del crimen para proceder con las investigaciones correspondientes e identificar a los responsables del crimen.


