La Libertad: mujer sufre quemaduras tras atentado contra empresa inmobiliaria

Los delincuentes prendieron fuego a la oficina de la inmobiliaria R & G. | Fuente: RPP

Una joven de 22 años se encuentra en estado crítico tras sufrir severas quemaduras luego de que delincuentes incendiaran la oficina de la inmobiliaria R & G, ubicada en el kilómetro 588 de la Panamericana Norte, en el centro poblado El Milagro, distrito de Huanchaco, en Trujillo.

De acuerdo con los propietarios de la empresa, la víctima, identificada como Melany Lino Cruz, se encontraba sola dentro del módulo de atención al momento del ataque.

En medio de la desesperación, Lino Cruz logró llamar por teléfono a sus empleadores para avisarles que el local estaba ardiendo, minutos antes de ser rescatada.

Debido a la gravedad de sus heridas, fue trasladada de emergencia al Hospital Regional de Trujillo, donde permanece internada con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

En tanto, sus familiares han exigido a las autoridades celeridad en las investigaciones para identificar a los responsables.

Amenazas y corte de energía

En diálogo con RPP, los representantes de la inmobiliaria —quienes prefirieron mantener su identidad en reserva por temor a represalias— revelaron que se trata del segundo atentado que sufren.

Los empresarios denunciaron que vienen recibiendo constantes amenazas para obligarlos a retirarse de la zona, por lo que sospechan que detrás del ataque se encuentra una mafia dedicada al tráfico de terrenos que opera en el Valle Chicama.

Además, señalaron un detalle que apuntaría a que se trató de un hecho premeditado, pues cinco minutos antes del incendio, se cortó el fluido eléctrico en el lugar.

Esta acción inhabilitó el sistema de videovigilancia, lo que impidió que las cámaras de seguridad registraran los rostros de los atacantes.