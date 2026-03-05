"Él se ha declarado culpable": Nakazaki cuestiona prisión preventiva a Adrián Villar pues asegura que no existe riesgo procesal

El abogado César Nakazaki, defensor de Adrián Villar, se pronunció sobre la resolución del Poder Judicial que dicto nueve meses de prisión preventiva contra su patrocinado por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar, en agravio de Lizeth Marzano, tras atropellarla y causarle la muerte el pasado 17 de febrero en el distrito de San Borja.

En una entrevista en el programa Las cosas como son de RPP, Nakazaki señaló que su cuestionamiento principal no es la culpabilidad de Villar, sino la imposición de la prisión preventiva, que -a su juicio- debería reservarse para situaciones de riesgo procesal, lo cual no aplicaría en este caso.

“Él se ha declarado culpable de haber matado a la joven. él se ha declarado culpable de haberse fugado y, por lo tanto, como se ha declarado culpable de los delitos, no hay ningún peligro procesal”, indicó.

En ese sentido, al abogado resaltó que Adrián Villar se haya presentado voluntariamente ante la investigación y haya reconocido su responsabilidad en los delitos imputados.

“Este señor se presentó a la investigación, no lo capturaron. Pregunto: ¿el hecho que lo haya realizado después de la flagrancia invalida que se haya presentado?”, sostuvo Nakazaki, destacando que la presentación voluntaria de su defendido permitió a la Fiscalía identificarlo formalmente como investigado.

A ello, agregó que la discusión ahora se centra en la pena que deberá cumplir su defendido.

“Es culpable, ha cometido delitos, tiene que responder, y lo que se está estableciendo es cuál es la pena y para establecerla hay que completar pericias “, comentó.

Finalmente, el César Nakazaki reiteró que la prisión preventiva no es proporcional en este caso.

“Lo que yo he cuestionado es la prisión preventiva porque he señalado, desde el primer momento, que lo que corresponde es que su culpabilidad se determine en una sentencia en el proceso”, concluyó.